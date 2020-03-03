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      "Слуга народу" знімає свою кандидатку Алексейчук на довиборах у Раду через низький рейтинг

      -
      Вікторія Алексейчук / sluga-narodu.com

      Політична партія "Слуга народу" вирішила зняти свою кандидатку Вікторію Алексейчук на довиборах до Верховної Ради по округу №179. У президентській партії таке рішення пояснили низьким рейтингом кандидатки.

      Про це заявив депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у коментарі виданню "Новое время". За його словами, партія вже написала відповідну заяву у ЦВК.

      Актуально: "Слуга народу" висунула Вікторію Алексейчук кандидаткою у депутати: що про неї відомо

      За результатами останніх опитувань соціологічної групи "Рейтинг", кандидатка від "Слуги народу" набирає лише 12,5% голосів. 

      Рейтинг Алексейчук
      Опитування групи "Рейтинг" по округу №179 / Фото групи "Рейтингу"

      Один із представників "Слуги народу" пояснив журналістам на умовах анонімності, що до "відкликання" Алексейчук причетний глава МВС Арсен Аваков, який досі має значний вплив у регіоні.

      Що відомо про Вікторію Алексейчук?Вікторія Алексейчук – юристка, доцентка кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, членкиня міжнародної організації "Конгресу криміналістів". За словами Євгенії Кравчук, Алексейчук була у складі так званої Зе! Команди з самого початку.

      На президентських виборах вона також була довіреною особою Володимира Зеленського. Вона балотувалася на 174 окрузі у Харкові, але програла самовисуванцю Олександру Фельдману. Після перемоги Кучера на 179 окрузі стала його радницею на громадських засадах.

      За інформацією харківського видання Kharkiv Today, Алексейчук – соратниця Вадима Слюсарева (експрикордонника і експомічника Артема Пшонки). На початку грудня 2019 року з'явилися чутки, що Алексейчук може стати віцегубернатором Харківської області.

      Відзначимо, що згідно з останніми опитуваннями рейтинг партії "Слуга народу" суттєво впав. Водночас фракція зберігає лідерство серед політичних сил в Україні.


      Рейтинг партій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Верховна Рада Рейтинги Новини Харкова Слуга народу Новини політики Новини України
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