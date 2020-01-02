Слуга шукав собі пані: "95 квартал" висміяв нардепа Яременка через секс-скандал з повією

"95 квартал" показав новий номер про народного депутата Богдана Яременка, якого спіймали на листуванні з повією просто у Верховній Раді. В одному з перших номерів "Кварталу" у 2020 році дружина повернулася додому, коли депутату попри різні табу таки вдалося замовити собі дівчину за викликом.

Народного депутата зіграв Олександр Пікалов, дружину Олена Кравець. Відео з номером у своєму ютубі опублікував "95 квартал".

До слова: Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео

За сценарієм, побачивши дівчину у костюмі медсестри, дружина запитала у Яременка, чи тоді йому таки вдалося домовитися про ціну. Натомість він пояснив, що через секс-скандал йому стало погано, тож довелося викликати собі швидку.

Натомість дружина сказала йому, що у нього все одно що у фейсбуці, що у реальному житті – тупі відмазки. Пізніше, як з'ясувалося, повії заховані по усій квартирі.

Таким чином Яременка приїхали не лише "лікувати", а й "гасити пожежі", "прибирати у квартирі", "вчити у школі", а у кінці у гості завітала ще й "монахиня".

Номер "95 кварталу" про депутата Яременка: дивіться відео