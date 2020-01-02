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      Слуга шукав собі пані: "95 квартал" висміяв нардепа Яременка через секс-скандал з повією

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      "95 квартал" висміяв Яременка через секс-скандал у Раді / скріншот з відео

      "95 квартал" показав новий номер про народного депутата Богдана Яременка, якого спіймали на листуванні з повією просто у Верховній Раді. В одному з перших номерів "Кварталу" у 2020 році дружина повернулася додому, коли депутату попри різні табу таки вдалося замовити собі дівчину за викликом.

      Народного депутата зіграв Олександр Пікалов, дружину Олена Кравець. Відео з номером у своєму ютубі опублікував "95 квартал".

      До слова: Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео

      За сценарієм, побачивши дівчину у костюмі медсестри, дружина запитала у Яременка, чи тоді йому таки вдалося домовитися про ціну. Натомість він пояснив, що через секс-скандал йому стало погано, тож довелося викликати собі швидку.

      Натомість дружина сказала йому, що у нього все одно що у фейсбуці, що у реальному житті – тупі відмазки. Пізніше, як з'ясувалося, повії заховані по усій квартирі.

      Таким чином Яременка приїхали не лише "лікувати", а й "гасити пожежі", "прибирати у квартирі", "вчити у школі", а у кінці у гості завітала ще й "монахиня".

      Номер "95 кварталу" про депутата Яременка: дивіться відео

      Що відомо про скандал з Яременком?

      • 30 жовтня депутат листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
      • Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.
      • Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбука і написав там вибачення (у сім’ї, фракції та президента).
      • 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
      • У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
      • Врешті ввечері 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Квартал 95 Богдан Яременко Секс-скандал Курйозні новини Верховна Рада
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