Слуга шукав собі пані: "95 квартал" висміяв нардепа Яременка через секс-скандал з повією
"95 квартал" показав новий номер про народного депутата Богдана Яременка, якого спіймали на листуванні з повією просто у Верховній Раді. В одному з перших номерів "Кварталу" у 2020 році дружина повернулася додому, коли депутату попри різні табу таки вдалося замовити собі дівчину за викликом.
Народного депутата зіграв Олександр Пікалов, дружину Олена Кравець. Відео з номером у своєму ютубі опублікував "95 квартал".
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За сценарієм, побачивши дівчину у костюмі медсестри, дружина запитала у Яременка, чи тоді йому таки вдалося домовитися про ціну. Натомість він пояснив, що через секс-скандал йому стало погано, тож довелося викликати собі швидку.
Натомість дружина сказала йому, що у нього все одно що у фейсбуці, що у реальному житті – тупі відмазки. Пізніше, як з'ясувалося, повії заховані по усій квартирі.
Таким чином Яременка приїхали не лише "лікувати", а й "гасити пожежі", "прибирати у квартирі", "вчити у школі", а у кінці у гості завітала ще й "монахиня".
Номер "95 кварталу" про депутата Яременка: дивіться відео
Що відомо про скандал з Яременком?
- 30 жовтня депутат листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
- Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.
- Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбука і написав там вибачення (у сім’ї, фракції та президента).
- 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
- У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
- Врешті ввечері 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики.