Партія "Слуга народу" 12 червня провела зустріч в Офісі Президента. Народні депутати обговорили формат проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду міського голови Києва.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Ми спілкували щодо майбутнього формату праймеріз", – пояснив Арахамія.

За його словами, на зустріч прийшли політики, які хочуть взяти участь у праймеріз.

Що таке праймеріз? Це такий тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат, як правило, близький.

Вибори мера Києва: що відомо

Вибори мера Києва і Київради мають відбутись 25 жовтня 2020 року.

Зараз лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є партія "Слуга народу".

Дослідження кількох соціологічних груп показують, що кияни готові віддати найбільше голосів за чинного міського голову Віталія Кличка.



Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу