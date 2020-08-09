Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори в 24 регіонах, однак на підконтрольну Україні територію поблизу лінії розмежування на Донбасі це не поширюється. Через це обласна організація партії "Слуга народу" на Донеччині наполягає на проведенні там виборів.

Про це мовиться у заяві політсили, що оприлюднена на її фейсбук-сторінці.

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Донецька обласна організація партії "Слуга Народу" категорично проти обмеження виборчих прав жителів Донбасу у будь-яких проявах. Ми, одностайно виступаємо "ЗА" проведення місцевих виборів на всій підконтрольній Україні території регіону,

– мовиться у повідомленні.

Як "слуги народу" пропонують вирішити це питання:

У крилі політсили заявляють, що Донецька військово-цивільна адміністрація та вся команда президента у регіоні провели низку консультацій з командуванням ООС щодо створення безпечних умов для проведення голосування у прифронтових районах.

Ми озвучили нашу спільну та принципову позицію – вибори на Донбасі мають відбутися, без виключень,

– зазначили "слуги".

Водночас, вони додали, що розуміють: найголовніше – життя людей. Відтак, у партії пообіцяли, що у цьому питанні "не буде жодних політичних спекуляцій чи тиску".

Втім, "слуги" наполягатимуть на проведенні місцевих виборів на окремих територіях вздовж лінії зіткнення "невідкладно, відразу ж після надання військовим командуванням достатніх гарантій безпеки".

Щоб додати словам про необхідність проведення виборів вздовж прифронтової лінії, партійці пригадали про режим тиші, що діє на Донбасі з 27 липня.

Режим тиші, який до слова, виконується з багатьма порушеннями з боку бойовиків, в партійному осередку "слуг" на Донеччині називають "найвагомішим кроком для досягнення миру в Україні за останні шість років".

"Кожна година, кожна доба без вогню та смертей наближує Донбас до стійкого миру. Маємо щиру надію, що успіх мирних ініціатив президента Зеленського дозволить провести вибори на всій території Донецької області", – додають у своїй заяві партійці.

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