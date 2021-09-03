"Слуги народу" хочуть провести у Раді "морський день"

Нардепи від "Слуги Народу" хочуть призначити у Верховній Раді спеціальний "морський" пленарний день. Під час нього обранці хочуть розглянути лише законопроєкти, що стосуються портової сфери та морегосподарського комплексу.

Про це повідомив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко під час поїздки до Одеси. Там він зустрівся із підприємцями та посадовцями морської галузі.

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Навіщо Раді "морський день"

Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх,

– пояснив він.

Як зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, від роботи водного транспорту залежить добробут понад 1 мільйона українців, які у ній залучені. Втім, у галузі накопичилися проблеми, які тривалий час не вирішували.

Які проблеми морської галузі проговорили на зустрічі