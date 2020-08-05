Представники "Слуги народу" у межах рекламної кампанії розмістили на Закарпатті білборди з помилкою. У лозунгу "слуг" бракує коми.

Помітив помилку та поширив фото білборда у твіттері журналіст Віталій Глагола.

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Текст лозунгу на білборді такий: "З тими хто хоче будувати краще Закарпаття, Україну".



"Слуги народу" розмістили на Закарпатті білборди з помилкою / Телеграм Віталія Глаголи

У лозунгу закарпатських "Слуг народу" перед словом "хто" має бути кома, бо це складнопідрядне речення,

– зауважив Глагола.

Кома у реченні потрібна, адже вона відокремлює підрядну частину речення.

Цікаво! У 2019 році, під час парламентської кампанії, кандидат у народні депутати від партії “Слуга народу” Олександр Пекар (68 округ) розмістив в інтернеті своє резюме. У ньому він зробив майже 20 помилок.

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