"Слуги" заявили про "зраду" після призначення Вілкула тимчасовим мером Кривого Рогу

У міськраді Кривого Рогу депутати від партії "Слуга народу" заявили про "зраду" свого колеги. Мовиться про рішення Олександра Котляра скласти повноваження секретаря міської ради.

"Котляр – некомандний гравець", – "слуги"

У "Слузі" заявили, що Котляр не обговорював своє рішення ні з фракцією, ні з представництвом партії у міськраді. Крім того, він його навіть не пояснив.

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Котляр ніяк не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та президента. Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а і як некомандний гравець,

– мовиться у заяві.

"Слуги" звинуватили депутатів від "Європейської Солідарності", ОПЗЖ та "Блоку Вілкула" у "негласній коаліції та політичному фарсі". Представники провладної партії покинули сесійну залу.

Політсила також обурилася, що син померлого мера Костянтина Павлова взяв участь у "показовій виставі": "Ви з трибуни закликали депутатів не спекулювати на смерті батька – ми також радимо вам не робити цього".

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15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку. На тілі чиновника були вогнепальні поранення, а поруч лежала рушниця.

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Тимчасово виконувати обов'язки глави міста почав колишній мер Юрій Вілкул. Його кандидатуру підтримали 32 депутати після того, як Котляр склав повноваження секретаря.

Повний текст заяви "Слуги народу" у фейсбуці:

Сьогоднішня заява Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою.

Це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією політичної партії "Слуга Народу" у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою міською організацією партії. Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та Президента України Володимира Зеленського. Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець.

Фракція ПП "Слуга Народу" покинула сесійну залу, адже не бачила сенсу спостерігати за політичним фарсом, влаштованим негласною "коаліцією" партій "Європейська Солідарність", ОПЗЖ та Блок Вілкула. Звинувачення сина загиблого Костянтина Павлова на адресу голови фракції ПП "Слуга Народу" та інших депутатів в черговий раз доводять, що опоненти не нехтують будь-якими цинічними маніпуляціями.

Юрію Костянтиновичу, ми вражені, що Ви, ще не оговтавшись від трагічної втрати батька, взяли участь у цій показовій виставі. Ви з трибуни закликали депутатів не спекулювати на смерті батька – ми також радимо Вам не робити цього.