"Слуги народу" про третій Майдан та що не так з падінням курсу долара – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Чи буде третій Майдан

Без протестів різного масштабу в Україні не минає жоден тиждень. Причина: політичні погляди, обурення кроками влади. Тому люди збираються то на Майдані Незалежності, то під Офісом Президента чи Верховною Радою. Невдоволення серед населення зростає і рейтинги влади поступово повзуть донизу. Втім, чи може зараз і справді спалахнути третій Майдан – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Як у "Слузі народу" коментують чутки про нову революцію: дивіться відео

Скандальні реклами в Україні

Проти сексуальної об'єктивації ведуть активно боротьбу по всьому світу. Та соцмережі й досі наповнені рекламою із сексуальним контекстом. Експерти відзначають, що така реклама нав'язує користувачам думку про те, що насильство, особливо щодо жінки, є нормою. В Україні досить часто жіноче оголене тіло використовують у рекламі будівельних матеріалів, новобудов, гаджетів. У світі ж простежується нова тенденція – відмова від використання сексуальних образів у рекламі.

Пропаганда насильства в рекламі та використання жіночого тіла: дивіться відео

Рекордно низький курс долара

Ще нещодавно до думки, що гривня може зростати в ціні, ставилися скептично навіть в уряді. Але курс повернувся до рівня 2015 року. За 2019-й рік гривня укріпилася на 15% – з 28,3 до 23,9 гривні за долар. Разом з тим, посилення нацвалюти аж на чотири гривні – погана новина для експортерів. Отримавши менший виторг, ніж розраховували, експортери зіштовхуються зі складнощами у виплатах зарплат, закупівлі обладнання та розрахунку по кредитах. А отже скорочуватимуть експорт, що призведе до сповільнення зростання ВВП та зменшення валюти в країні.

Дивіться відео про ризики через падіння курсу долара в Україні:

Смертельна пожежа в Одесі

В Одесі 4 грудня сталася масштабна пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Жертвами трагедії вже стали 10 осіб, ще кількох шукають. Рятувальники також попереджають, що ситуація з конструкціями будівлі – нестабільна. Як і раніше, існує загроза обвалення внутрішньої частини будинку. Поліція вже встановила двох перших підозрюваних у справі про пожежу в одеському коледжі, в якій загинули щонайменше п'ятеро людей. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри.

Дивіться відео 24 каналу про загиблих у пожежі:

Новітня розробка для українських військових

На Львівщині українська компанія презентувала власну розробку системи доповненої реальності, яка допоможе екіпажам українських танків та бойових машин бачити все, що відбувається навколо. Вартість комплексу, за словами авторів, не має перевищувати 10% від вартості броньованої машини. Обладнаний бронетранспортер передадуть на тестування ЗСУ безкоштовно. До слова, такі комплекси нині розробляють у найбоєздатніших арміях світу.

Детальніше про новинку для українських захисників дивіться у відео: