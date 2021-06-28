Поліцейські підтвердили що затримали чоловіка з таким ім'ям та прізвищем, але невідомо, чи це був саме народний депутат.
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Що відомо про інцидент
За даними місцевих телеграм-каналів, правоохоронці зупинили Васильковського за кермом Toyota Land Cruiser. Сталося це у ніч проти 28 червня. Патрульні запідозрили, що нардеп кермував транспортним засобом в стані сп'яніння.
У нього була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло,
– розповіли у поліції.
Сам нардеп відмовився від проходження огляду. Попри це, на нардепа склали адмін протокол за статтею 130 про керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.
Поліцейські склали адмінпротокол / Фото "Думская"
Нардепа спіймали п'яним за кермом / Фото "Думская"
Матеріали планують передати у суд. Також одеські правоохоронці вилучили у "слуги" водійське посвідчення. Санкція статті передбачає покарання:
- штраф у вигляді 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 10 000 гривень);
- позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.
Зауважимо, що це вже не перший подібний інцидент з Васильковським. У липні 2020 року поліція Одеси нібито зупинила Toyota Land Cruiser, за кермом якого їхав Васильковський. До нього також під'їхали співробітники Державного бюро розслідувань.