Поліцейські підтвердили що затримали чоловіка з таким ім'ям та прізвищем, але невідомо, чи це був саме народний депутат.

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Що відомо про інцидент

За даними місцевих телеграм-каналів, правоохоронці зупинили Васильковського за кермом Toyota Land Cruiser. Сталося це у ніч проти 28 червня. Патрульні запідозрили, що нардеп кермував транспортним засобом в стані сп'яніння.

У нього була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло,

– розповіли у поліції.

Сам нардеп відмовився від проходження огляду. Попри це, на нардепа склали адмін протокол за статтею 130 про керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.



Поліцейські склали адмінпротокол / Фото "Думская"



Нардепа спіймали п'яним за кермом / Фото "Думская"

Матеріали планують передати у суд. Також одеські правоохоронці вилучили у "слуги" водійське посвідчення. Санкція статті передбачає покарання:

штраф у вигляді 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 10 000 гривень);

позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.

Зауважимо, що це вже не перший подібний інцидент з Васильковським. У липні 2020 року поліція Одеси нібито зупинила Toyota Land Cruiser, за кермом якого їхав Васильковський. До нього також під'їхали співробітники Державного бюро розслідувань.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу звернулися по коментар нардепа і чекають на відповідь. Ми оновимо цей матеріал, коли з'явиться актуальна інформація.