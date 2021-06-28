"Слугу" Васильковського спіймали п'яним за кермом, – ЗМІ

Правоохоронці Одещини спіймали п'яним за кермом Ігоря Васильковського. Мовиться, ймовірно, про нардепа від "Слуги народу". На нього склали адміністративний протокол.

Поліцейські підтвердили що затримали чоловіка з таким ім'ям та прізвищем, але невідомо, чи це був саме народний депутат.

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Що відомо про інцидент

За даними місцевих телеграм-каналів, правоохоронці зупинили Васильковського за кермом Toyota Land Cruiser. Сталося це у ніч проти 28 червня. Патрульні запідозрили, що нардеп кермував транспортним засобом в стані сп'яніння.

У нього була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло,

– розповіли у поліції.

Сам нардеп відмовився від проходження огляду. Попри це, на нардепа склали адмін протокол за статтею 130 про керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.



Поліцейські склали адмінпротокол / Фото "Думская"



Нардепа спіймали п'яним за кермом / Фото "Думская"

Матеріали планують передати у суд. Також одеські правоохоронці вилучили у "слуги" водійське посвідчення. Санкція статті передбачає покарання:

штраф у вигляді 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 10 000 гривень);

позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.

Зауважимо, що це вже не перший подібний інцидент з Васильковським. У липні 2020 року поліція Одеси нібито зупинила Toyota Land Cruiser, за кермом якого їхав Васильковський. До нього також під'їхали співробітники Державного бюро розслідувань.

Журналісти 24 каналу звернулися по коментар нардепа і чекають на відповідь. Ми оновимо цей матеріал, коли з'явиться актуальна інформація.