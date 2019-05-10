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      Слухання Міжнародного суду по справі полонених РФ моряків: Зеркаль розповіла подробиці

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      Слухання Міжнародного суду по справі полонених РФ моряків: Зеркель розповіла подробиці
      Слухання Міжнародного суду по справі полонених РФ моряків: Зеркель розповіла подробиці / ua.krymr.com

      Міністерство закордонних справ України скерувало до Міжнародного арбітражу в Гаазі документи щодо захоплення Росією кораблів у Керченській протоці в Азовському морі. Слухання за позовом України проти РФ у справі про незаконне затримання 24 моряків відбудуться 10-11 травня в Гамбурзі.

      Слухання триватимуть близько трьох годин, зазначила голова делегації України в Міжнародному трибуналі Олена Зеркаль у себе на Facebook-сторінці.

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      Заступниця голови МЗС додала, що підготовка до слухань займає набагато більше часу, ніж судове засідання.

      Кожен документ, кожен виступ і кожне слово, артикль, кома, зноска – буквально все важить і може стати вирішальним,
      – наголосила Зеркаль.

      Незважаючи на те, що Росія від участі у слуханнях відмовилась, країна-агресор і надалі протидіє спробам Києва довести, що моряків захопили й утримують незаконно.

      Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їх зміст,
      – додала заступниця голови МЗС.

      Олена Зеркаль зазначила, що у процесуальних документах Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, "потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим".

      До слова, на засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генсек Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права професор Альфред Соонс.

      У червні до слухань приєднається Стерлінгський професор міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.

      Хто представлятиме Київ на слуханнях у міжнародному трибуналі з морського права з приводу захоплення Росією українських моряків:

      • Олена Зеркаль – заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, вона очолить делегацію
      • Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи, начальник юридичної служби
      • Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України
      • Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

      Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Українські моряки в полоні Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі ООН
      Джерело: 24 канал
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