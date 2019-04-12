Слухатимуть Зеленського, – Кучма озвучив свій прогноз щодо дебатів

Під час президентських дебатів українці із більшим інтересом слухатимуть кандидата та шоумена Володимира Зеленського. Про чинного гаранта Петра Порошенка усе розповідають 5 років його діяльності.

Згода чи відмова від дебатів є справою обох кандидатів, вважає колишній президент України Леонід Кучма, пише "Інтерфакс".

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При цьому він наголосив, що особисто для нього вони не мають жодного значення, оскільки він і так все знає.

Я знаю, що зроблено за п’ять попередніх років,

– додав він.

Кучма також додав, що під час виборчої кампанії в першому турі президентських виборів "ми все бачили й усе чули".

Водночас екс-президент зазначив, що людям цікаво послухати шоумена Зеленського, оскільки про його політичні амбіції виборці насправді мало що знають.

"Тому, я думаю, що дебати відбудуться. Але люди передусім слухатимуть другого кандидата –Володимира Зеленського, їх усіх, як я розумію, цікавить його особистість", – пояснив Кучма.

Зазначимо, проведення дебатів між Порошенком та Зеленським викликало чималий резонанс у суспільстві і навіть посварило обох кандидатів у ефірі одного з телеканалів. Тоді обоє кандидатів обмінялися різкими фразами, а шоумен навіть кинув слухавку.

Дебати між Порошенком і Зеленським: що відомо?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже жодних офіційних заяв не було. Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14 годині, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує лише 19 квітня йти на дебати, а саме на "Олімпійський".



Тоді команда Зеленського запропонувала провести дебати телемостом у прямому ефірі з Порошенком, аби кандидати могли одночасно перебувати у двох різних місцях – на НСК "Олімпійський" та у студії Суспільного. Проте, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія повідомив, що дебати у формі телемосту неможливі, бо це заборонено правилами. За його словами, формат телемосту можливий лише після закінчення дебатів та початку вільнішого формату спілкування між кандидатами.



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