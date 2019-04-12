20:06
12 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      21:55, 11 квітня
      Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      21:06, 11 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Слухатимуть Зеленського, – Кучма озвучив свій прогноз щодо дебатів

      2514 Читать новость на русском
      Кучма прокоментував дебати між Зеленським та Порошенком
      Кучма прокоментував дебати між Зеленським та Порошенком / Фото з відкритих джерел

      Під час президентських дебатів українці із більшим інтересом слухатимуть кандидата та шоумена Володимира Зеленського. Про чинного гаранта Петра Порошенка усе розповідають 5 років його діяльності.

      Згода чи відмова від дебатів є справою обох кандидатів, вважає колишній президент України Леонід Кучма, пише "Інтерфакс"

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      При цьому він наголосив, що особисто для нього вони не мають жодного значення, оскільки він і так все знає. 

      Я знаю, що зроблено за п’ять попередніх років,
      – додав він.

      Кучма також додав, що під час виборчої кампанії в першому турі президентських виборів "ми все бачили й усе чули".

      Водночас екс-президент зазначив, що людям цікаво послухати шоумена Зеленського, оскільки про його політичні амбіції виборці насправді мало що знають.

      "Тому, я думаю, що дебати відбудуться. Але люди передусім слухатимуть другого кандидата –Володимира Зеленського, їх усіх, як я розумію, цікавить його особистість", – пояснив Кучма.

      Зазначимо, проведення дебатів між Порошенком та Зеленським викликало чималий резонанс у суспільстві і навіть посварило обох кандидатів у ефірі одного з телеканалів. Тоді обоє кандидатів обмінялися різкими фразами, а шоумен навіть кинув слухавку. 

      Дебати між Порошенком і Зеленським: що відомо?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже жодних офіційних заяв не було. Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14 годині, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує лише 19 квітня йти на дебати, а саме на "Олімпійський".

      Тоді команда Зеленського запропонувала провести дебати телемостом у прямому ефірі з Порошенком, аби кандидати могли одночасно перебувати у двох різних місцях – на НСК "Олімпійський" та у студії Суспільного. Проте, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія повідомив, що дебати у формі телемосту неможливі, бо це заборонено правилами. За його словами, формат телемосту можливий лише після закінчення дебатів та початку вільнішого формату спілкування між кандидатами.


      Рейтинг Порошенка і Зеленського перед другим туром виборів

       

       

      blog_ava
      Порошенко і штаб Зеленського прокоментували сварку в ефірі 1 + 1
      сьогодні
      14908
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Петро Порошенко Леонід Кучма
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто твій кандидат у президенти: тест
      сьогодні , 19:57 Хто твій кандидат у президенти: тест
      273
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      сьогодні , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 143
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 19:15 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 22998
      Бомба для Путина: чем грозят России новые санкции США
      сьогодні , 18:30 Бомба для Путина: чем грозят России новые санкции США
      Сергій Фурса 799
      Діловий антистиль: вражаючий несмак та вартість одягу високопосадовців
      сьогодні , 18:00 Діловий антистиль: вражаючий несмак та вартість одягу високопосадовців
      Ірина Поліщук 854
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук