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      Слухняний і патріотичний дерибан, – Гнап про добування газу, офіс у сауні і довірливу Тимошенко

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      Слухняний і патріотичний дерибан
      Слухняний і патріотичний дерибан / 24 канал

      Полтавська обласна рада щедро роздає газові надра сумнівним фірмам, у яких немає ані офісів, ані обладнання, і які точно газ видобувати не збираються. Зате ці дивні фірми тісно пов'язані з нинішнім керівництвом країни, яке прибирає до рук чимало смачних шматків державної власності.

      Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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      За його словами, три місяці тому депутати Полтавської обласної ради без аукціонів віддали десять газових родовищ фірмі "Іст Юроуп Петролеум", яка контролюється російським олігархом Павлом Фуксом. Фукс – один із забудовників центру Москви та бізнес-партнер сім’ї колишнього президента Росії Єльцина. Також його часто бачать як гостя в Адміністрації президента Порошенка.

      Згадана фірма Фукса, яка отримала надра на Полтавщині, не займається видобутком, бо просто не має для цього ані персоналу, ані техніки. До того ж, її офіс зареєстрований в сауні на околиці Києва. І зрозуміло, що Фукс отримує надра не для себе, а лише допомагає президенту Порошенку піти з посади ще більш заможною людиною. Дійсно, чому б не зробити "шоколадного барона" ще й газовим королем України?
      – повідомив Гнап.


      Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, 2005 рік

      І додав, що за рішення про передачу Фуксу десяти газових родовищ активно голосувала не лише фракція президентської партії БПП в Полтавській облраді: "Цей дерибан газових надр в інтересах російського олігарха слухняно і організовано своїми голосами підтримали навіть такі патріоти, як фракції "Свобода" та "Укроп". А крім того, за передачу надр Фуксу проголосували і такі несамовиті критики нинішньої влади, як депутати від "Батьківщини" та "Радикальної партії".

      Але ви тільки не розповідайте про це Юлії Тимошенко. Вона ж напевне вірить, що її депутати на Полтавщині є справжньою опозицією і не йдуть на ганебну корупційну співпрацю з нинішньою владою. Вона напевне і не знає, що крім голосування тримісячної давнини, коли її рідні депутати на Полтавщині допомогли оточенню Порошенка забрати надра для Фукса, буквально на минулому тижні вони провернули такий самий фокус,
      – наголосив Дмитро Гнап.


      Юлія Тимошенко у 2018 бідкалася, що усі газові родовища уже контролює Порошенко

      19 жовтня, як пояснив журналіст, полтавські депутати знову зібралися на чергову сесію і віддали ще чотири газові родовища сумнівним фірмам, які теж пов’язують з тим самим Фуксом. І знову фракція "Батьківщини" майже в повному складі організовано підтримала цю ініціативу депутатів БПП. "Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, що б вони не розповідали вам про зниження цін на газ, прекрасно знають: газ – це найкращий спосіб заробляти мільярди в Україні", – підсумував журналіст.

      Відео повного випуску блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 29 жовтня 2018

       

      Теги: Новини України комунальні послуги ВО Батьківщина Корупція Петро Порошенко Юлія Тимошенко Блок Петра Порошенка Тарифи на газ Новини Полтави
      Джерело: 24 канал
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