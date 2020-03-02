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      Служба доставки "Ін тайм" призупинила роботу: тисячі посилок зависли у дорозі

      - Читать новость на русском
      Компанія "Ін тайм" призупинила свою роботу в Україні / ілюстративне фото

      Одна з найбільших служб доставки "Ін тайм" призупинила свою роботу в Україні. Через це тисячі клієнтів не можуть отримати товари, власні речі чи навіть документи, які застрягли десь у дорозі.

      Працівникам компанії вже навіть повідомили про звільнення, тож вони почали блокувати власне місце роботи з вимогами, аби їм заплатили борги по зарплаті, повідомляє ТСН.

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      Біля транзитного терміналу компанії у Києві також почали збиратися клієнти. Усі вони відправляли посилки за допомогою "Ін тайм", тож тепер чекають на цінний вантаж і документи.

      Відповісти, коли клієнти зможуть забрати посилки, співробітники служби не можуть. Вони й самі себе називають заручниками, бо вже кілька місяців не отримують зарплати.

      Водночас виїзд з терміналу заблокували водії вантажівок, яким не заплатили за доставку вантажів. Водночас керівник столичного терміналу пообіцяв, що невдовзі посилки почнуть розвозити по відділеннях, а потім роздадуть або постачальникам, або отримувачам.

      Спершу поширювалися чутки, що компанія "Ін тайм" – банкрут, але офіційного підтвердження цього так і немає. Відтак юридично компанія повинна виконувати свої зобов'язання вчасно.

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      Адвокат Юрій Білоус радить вимагати від компанії відшкодування, зокрема і за втрату, і за затримку посилок. "Вони зобов'язані відшкодувати вартість такої пересилки і ще 100% цієї вартості. Якщо була оголошена цінність", – пояснив юрист.

      Що відомо про компанію "Ін тайм"?"Ін тайм" – логістична компанія, заснована у 2002 році. Вона надає послуги експрес-доставки відправлень на території України та за її межами. Загалом компанія здійснює міжнародну доставку у 220 країн світу.

      На своєму сайті "Ін тайм" зазначає, що місія компанії – бути надійною логістичною компанією з найкращим клієнтським досвідом. Серед своїх позитивних якостей компанія виділяє надійність, турботу і відкритість.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Бізнес
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