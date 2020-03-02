Служба доставки "Ін тайм" призупинила роботу: тисячі посилок зависли у дорозі

Одна з найбільших служб доставки "Ін тайм" призупинила свою роботу в Україні. Через це тисячі клієнтів не можуть отримати товари, власні речі чи навіть документи, які застрягли десь у дорозі.

Працівникам компанії вже навіть повідомили про звільнення, тож вони почали блокувати власне місце роботи з вимогами, аби їм заплатили борги по зарплаті, повідомляє ТСН.

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Біля транзитного терміналу компанії у Києві також почали збиратися клієнти. Усі вони відправляли посилки за допомогою "Ін тайм", тож тепер чекають на цінний вантаж і документи.

Відповісти, коли клієнти зможуть забрати посилки, співробітники служби не можуть. Вони й самі себе називають заручниками, бо вже кілька місяців не отримують зарплати.

Водночас виїзд з терміналу заблокували водії вантажівок, яким не заплатили за доставку вантажів. Водночас керівник столичного терміналу пообіцяв, що невдовзі посилки почнуть розвозити по відділеннях, а потім роздадуть або постачальникам, або отримувачам.

Спершу поширювалися чутки, що компанія "Ін тайм" – банкрут, але офіційного підтвердження цього так і немає. Відтак юридично компанія повинна виконувати свої зобов'язання вчасно.

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Адвокат Юрій Білоус радить вимагати від компанії відшкодування, зокрема і за втрату, і за затримку посилок. "Вони зобов'язані відшкодувати вартість такої пересилки і ще 100% цієї вартості. Якщо була оголошена цінність", – пояснив юрист.

Що відомо про компанію "Ін тайм"?"Ін тайм" – логістична компанія, заснована у 2002 році. Вона надає послуги експрес-доставки відправлень на території України та за її межами. Загалом компанія здійснює міжнародну доставку у 220 країн світу.



На своєму сайті "Ін тайм" зазначає, що місія компанії – бути надійною логістичною компанією з найкращим клієнтським досвідом. Серед своїх позитивних якостей компанія виділяє надійність, турботу і відкритість.