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      Служба УГКЦ у Софії Київській і звернення щодо виборів: ПЦУ провела друге засідання Синоду

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      ПЦУ провела друге засідання Священного синоду
      ПЦУ провела друге засідання Священного синоду / Прес-служба ПЦУ

      Православна церква України провела друге засідання Священного синоду. Захід відбувся у Будинку митрополита Софії Київської 4 березня під головуванням митрополита Київського та всією України Епіфанія.

      Під час синоду священнослужителі обговорили ситуацію навколо планів служіння Української греко-католицької церкви у соборі Святої Софії у Києві, передає прес-служба ПЦУ.

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      Відтак, ПЦУ підтримала позицію, очільника церкви Епіфанія до голови УГКЦ Святослава від 19 лютого. Однак, про що саме у тому листі мовиться, у Православній церкві України не сповістили.

      Також Синод ухвалив рішення відправити Святославу лист щодо цього питання. У документі, зокрема, буде зазначено, що «протягом тисячоліття Собор святої Софії Київської був і залишається кафедральним собором православних Київських першоієрархів». Тому Синод вважає за корисне зберегти щодо богослужінь у святій Софії той порядок, який склався дотепер і позитивно сприймається в українському суспільстві, не провокуючи полеміки чи розділень.

      Які ще рішення ухвалили на Синоді

      Крім того, архієреї ухвалили звернення щодо президентських виборів в Україні. Його текст ПЦУ оприлюднить найближчим часом. Синод також склав заяву про актуальний стан православ’я в Україні.

      З решти рішень відзначимо відкриття першого в історії ПЦУ монастиря, який розміститься у Дніпрі на вулиці Рилєєва, 36. Це буде жіноча чернеча обитель на честь Благовіщення Богородиці. Водночас синод узгодив текст типового статуту для парафій ПЦУ.

      У межах церкви сформовано й нову єпархію – Переяславсько-Вишневську на чолі з митрополитом Олександром (Драбинко).

      "Як виключення, для парафій, які зі складу Київської, Білоцерківської, Бориспільської єпархій Української православної церкви (в єдності з Московським Патріархатом) добровільно бажають приєднатися до Української православної церкви (Православної Церкви України) утворити управління Переяславсько-Вишневської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) у формі релігійної організації (управління), затвердити її статут та уповноважити митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка Олександра Миколайовича) на проведення всіх необхідних реєстраційних дій", – підкреслюють представники Синоду у своєму рішенні.

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      Ще Синод взяв до відома запропонований проект типового Статуту парафії Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Цей проект має бути надіслано до єпархій для вивчення та надання пропозицій.

      Православну церкву України було утворено 15 грудня під час Об'єднавчого собору у Києві. православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Також тоді було обрано предстоятеля ПЦУ – ним став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним собором церкви було оголошено Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Перше засідання Синоду ПЦУ відбулося 5 лютого. 

      як розгортається ситуація навколо православної церкви україни:
      blog_ava
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      19262
      Теги: Новини політики Новини України Православна церква України Релігія УГКЦ Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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