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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Служба зовнішньої розвідки вперше відкрила доступ до матеріалів про вбивство Симона Петлюри

      1610 Читать новость на русском
      Загалом Служба розсекретила 350 матеріалів про УНР
      Загалом Служба розсекретила 350 матеріалів про УНР / szru.gov.ua

      До сотої річниці заснування Української Народної Республіки Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив 350 документів про діяльність УНР у 20-30 роках ХХ століття. Низка архівних справ стосується вбивства голови Директорії УНР Симона Петлюри.

      Раніше матеріали були малодоступними для широкого загалу. Нині ж всі охочі мають можливість вивчити вже історичні документи, як відбувалось становлення УНР та тривала боротьба за суверенітет України. Серед них оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, відозви, статути, листи, фотографії.

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      У розсекречених матеріалах можна знайти документи:

      • з нормативно-правової діяльності УНР;
      • дипломатичних зусиль Уряду УНР на міжнародній арені;
      • про тогочасних лідерів українських державних утворень;
      • про діяльність еміграційного Уряду УНР;
      • листування керівництва Республіки;
      • про заходи з відновлення козацтва в Україні;
      • про стан і діяльність Військової організації та утворених військових формувань;
      • фінансові документи;
      • про убивство Симона Петлюри.

      У Службі зовнішньої розвідки України пообіцяли й далі оприлюднювати досі невідомі архіви про визвольну боротьби українців.

      Хто такий Симон Петлюра? Був українським військовим та політичним діячем, борцем за незалежність України, літературним і театральним критиком.

      З 28 червня по 31 грудня 1917 року був Генеральним секретарем з військових справ Генерального секретаріату Української Центральної Ради. З листопада 1918-ого – Головний отаман військ Української Народної Республіки. З 9 травня 1919 по 10 листопада 1920 посідав пост Голови Директорії УНР. 

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      Теги: Новини України Історія
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