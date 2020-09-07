У фракції "Слуга народу" заявили, що найбільше питань у нардепів виникає до роботи міністерств фінансово-економічного блоку. Водночас питання з відставкою сумнівно, що вирішиться в найближчі дні. Міністр економіки Ігор Петрашко вважає, що претензії нардепів до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив.

Нардепи незадоволені роботою Мінекономіки

До Міністерства економіки є питання через відсутність стратегії підтримки аграрної промисловості та розуміння економічного розвитку держави, заявили у "Слузі народу", повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також Арахамія прокоментував чутки про звільнення з посад 3-х міністрів

За словами заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, парламентарі також незадоволені відсутністю комунікації з міністром економіки Ігорем Петрашко.

У нього два профільних комітети – економічного розвитку та аграрної політики. З двома комітетами нормальної комунікації не було,

– заявила Кравчук.

Вона зазначила, що є стратегічне рішення, що міністерство потрібно розділити на міністерство економічного розвитку і міністерство аграрної політики.

Претензії є і до Мінфіну

Щодо Міністерства фінансів, то найбільше у фракції незадоволені ситуацією з Митною службою, зазначив глава фінкомітету Ради Данило Гетманцев.

Останні призначення в митниці викликають занепокоєння. Ми не бачимо відчутного прогресу у реформі митниці і подолання корупційних схем, які дісталися нам у спадок від попередньої влади,

– вважає Гетманцев.

Також у фінкомітеті незадоволені темпами підготовки деяких документів Мінфіном і недофінансування витрат медичної сфери.

Доля міністра фінансів Сергія Марченка залежатиме і від бюджетного процесу та якості головного фінансового документа країни. Однак починати бюджетний процес з одним міністром, а закінчувати – з іншим, у "Слузі народу" вважають ризикованим.

Як на звинувачення відреагував міністр економіки

Ігор Петрашко вважає, що претензії зі сторони народних депутатів до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив. За його словами, перед урядом постали глобальні виклики, які до цього ніхто у світі не вирішував.

Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару не тільки по медичних системах країн світу, але і по економіці. Не було ніяких рецептів, але треба було діяти системно і виважено,

– зазначив Петрашко.

Він додав, що в останні пів року міністерство представило низку антикризових ініціатив. Мова йде про програму кредитування "5 – 7 – 9", програму допомоги по частковому безробіттю, підтримку нацвиробника.

Раніше Зміни в уряді Шмигаля: Корнієнко назвав міністерства, до яких "є питання"

Чому виникли розмови про звільнення кількох міністрів