Гарбузова каша з рисом в мультиварці: рецепт приготування

Осінь – це безумовно пора смачних овочів та фруктів, а ще сезон гарбузів. Найпростіше, що можна приготувати – це супи та каші. Їх головна перевага у простоті приготування та доступності продуктів. Як приготувати кашу з гарбуза і рисом в мультиварці – далі в матеріалі.

Рецептів приготування гарбузової каші є безліч, але процес приготування в мультиварці з додаванням рису, по праву, можна називати найлегшим.

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Рецепт гарбузової каші в мультиварці



Рецепт каші з гарбуза та рису в мультиварці

Інгредієнти:

- гарбуз 500 г;

- рис 150 г;

- молоко 300 мл;

- вода 150 мл;

- вершкове масло 70 г;

- цукор 150 г;

- 1 дрібка солі.

Рецепт приготування гарбузової каші в мультиварці:

1. Помийте і очистіть гарбуз від шкірки, наріжте кубиками і викладіть в чашу мультиварки.

2. Залийте чашу мультиварки водою, додайте вершкове масло і накрийте кришкою. Виставте режим "Випічка" на 25 хвилин. За бажанням гарбуз можна перебити в блендері до однорідної консистенції, або залишити в кубиках.

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3. Промийте рис в холодній воді. Додайте рис в чашу з готовим гарбузом, а також цукор та сіль. Залийте все молоком, перемішайте і виставіть режим "Молочна каша" на 30-50 хвилин. Орієнтуйтесь на готовність рису.

4. Щоб зробити смак більш насиченим, можна додати в кашу корицю чи мускатний горіх.