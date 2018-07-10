Смачна запіканка з кабачків та картоплі: простий рецепт

Запечена у духовці запіканка підійде навіть для тих, хто стежить за своєю фігурою. Спробуйте смачний варіант з картоплею та кабачками.

Рецепт запіканки з кабачків та картоплі

Інгредієнти:

Кабачки – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Яйця – 1 шт.

Борошно 1 столова ложка

Спеції сухі за смаком

Сіль за смаком

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Рецепт приготування запіканки з кабачків та картоплі

Овочі ретельно помийте та почистіть. Потріть на крупній тертці. Перемішайте з яйцем і борошном, додайте спеції та сіль.

Суміш викладіть у форму і запікайте близько 40 хвилин при 180-190 градусах.

Вийміть запіканку з духовки та почекайте, поки вона охолоне. Тільки тоді можна діставати з форми: тоді страва краще "схопиться".

Рецепт запіканки з кабачків та картоплі