Смачна запіканка з кабачків та картоплі: простий рецепт
Запечена у духовці запіканка підійде навіть для тих, хто стежить за своєю фігурою. Спробуйте смачний варіант з картоплею та кабачками.
Рецепт запіканки з кабачків та картоплі
Інгредієнти:
Кабачки – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Картопля – 1 шт.
Яйця – 1 шт.
Борошно 1 столова ложка
Спеції сухі за смаком
Сіль за смаком
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Рецепт приготування запіканки з кабачків та картоплі
Овочі ретельно помийте та почистіть. Потріть на крупній тертці. Перемішайте з яйцем і борошном, додайте спеції та сіль.
Суміш викладіть у форму і запікайте близько 40 хвилин при 180-190 градусах.
Вийміть запіканку з духовки та почекайте, поки вона охолоне. Тільки тоді можна діставати з форми: тоді страва краще "схопиться".
Рецепт запіканки з кабачків та картоплі
Джерело: 24 Канал
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