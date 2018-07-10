16:53
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Смачна запіканка з кабачків та картоплі: простий рецепт

777 Читать новость на русском
Запіканка з кабачками та картоплею
Запіканка з кабачками та картоплею / pinterest.com

Запечена у духовці запіканка підійде навіть для тих, хто стежить за своєю фігурою. Спробуйте смачний варіант з картоплею та кабачками.

Рецепт запіканки з кабачків та картоплі

Інгредієнти:

Кабачки – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Яйця – 1 шт.

Борошно 1 столова ложка

Спеції сухі за смаком

Сіль за смаком

Читайте також: Запечене куряче філе з лимоном та чебрецем: рецепт страви

Рецепт приготування запіканки з кабачків та картоплі

Овочі ретельно помийте та почистіть. Потріть на крупній тертці. Перемішайте з яйцем і борошном, додайте спеції та сіль.

Суміш викладіть у форму і запікайте близько 40 хвилин при 180-190 градусах.

Вийміть запіканку з духовки та почекайте, поки вона охолоне. Тільки тоді можна діставати з форми: тоді страва краще "схопиться".

Рецепт запіканки з кабачків та картоплі

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 5289
Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульки пускаємо
сьогодні, 15:02 Флешмоб хорватів відбувається без нас, ми ж лише ротом бульки пускаємо
Богдан Яременко 938
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
820
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Не лише Слава Україні: чи знаєте ви гасла інших країн світу?
сьогодні, 14:17 Не лише Слава Україні: чи знаєте ви гасла інших країн світу?
1661
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук