Запечене куряче філе з лимоном та чебрецем: рецепт страви

Куряче філе – один із м'ясних продуктів, які найчастіше використовують українські господині. Щоб урізноманітнити смак звичного продукту, кулінарні блогери радять замаринувати м'ясо з лимоном та запашним чебрецем.

За словами українських блогерів, запечене куряче філе – ідеальна страва для тих, хто прагне позбутись зайвих кілограмів. Окрім цього, м'ясо можна подавати на святковий стіл, оскільки його смак буде дещо відрізнятись від звичного, що неодмінно оцінять гості, а рецепт страви досить простий.

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Як приготувати куряче філе з лимоном та спеціями

Інгредієнти: 600 г курячого філе, лимон, 3 зубчики часнику, 1 ст. л. свіжого чебрецю, сіль, мелений перець.

Почніть приготування страви з маринаду. Для цього вичавіть сік з 1 лимона (потрібно 3 столові ложки). До лимона додайте подрібнений часник та чебрець. Суміш посоліть та поперчіть.

Куряче філе помийте в прохолодній воді. М'ясо помістіть у форму, в якій будете його запікати. Маринад вилийте на філе та добре його намочіть у лимонній суміші. Залиште маринуватись м'ясо на 10 – 15 хвилин.

Випікайте курку упродовж 30 хвилин при температурі 180 градусів. При цьому не виливайте маринад, а запікайте страву з рідиною. Так куряче філе буде більш соковитим та запашним.