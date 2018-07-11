Баклажани з сиром фета: рецепт приготування

В сезон дозрівання баклажанів часто хочеться приготувати незвичну запашну страву. Для цього чудово підійде закуска по-середземноморськи.

Кулінарні блогери радять спробувати приготувати баклажани з сиром фетою, що можуть посмакувати навіть найвибагливішим гурманам. Рецепт страви досить простий, тому українські господині мають змогу його вітворити на своїх кухнях.

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Як приготувати баклажани з сиром фета

Інгредієнти: 2 баклажана, 150 г сиру фети, 100 г оливок без кісточок, кріп, 1 зубчик часнику, 2 – 3 ст.л. оливкової олії, сіль, перець.

Для приготування страви помийте баклажан та наріжте його тонкими смужками. Посоліть та відставте овоч на 15 – 20 хвилин.

У блендері змішайте оливки, часник, кріп, сир та оливкову олію. Не варто одразу ж додавати спеції до начинки, оскільки фета є досить соленою, тому варто спершу спробувати її на смак. До суміші додайте дрібку меленого перцю.

На пательні просмажте баклажан до золотистого кольору. Після охолодження загорніть в нього начинку. Подавайте страву з помідорами чи іншими овочами.