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Смачні булочки з полуницею: простий рецепт випічки

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Смачні булочки з полуницею
Смачні булочки з полуницею / cookery.com.ua

Смачне дріжджове тісто з ягідною начинкою чи сиром – багатьом цей смак нагадує дитинство, адже саме тоді бабусі полюбляли тішити маленьких внуків булочками з солодкими начинками. Однією з ягід, які додавали до випічки, була запашна полуниця.

Часто молоді господині відмовляються від випічки, оскільки бояться, що зробити тісто їм не під силу. 24 канал пропонує випробувати рецепт, який, за словами користувачів мережі, вдається завжди. 

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Як приготувати булочки з полуницею:

Інгредієнти: 200 мл теплого молока, 50 г вершкового масла або маргарину, 3 ст.л. цукру, 1 яйце, 1 ч.л. сухих дріжджів, 10 г ванільного цукру, 1 ст. ложка олії, 1/4 ч. ложки солі, 3 склянки борошна (просіяного), полуниця.

На плиті підігрійте кип'ячене молоко, щоб воно було теплим. У ньому розчиніть сухі дріжджі, чайну ложку цукру та столову ложку борошна. Отриману опару поставте у тепле місце на 15 хвилин. Тісто повинно трішки збільшитись в об'ємі, а на його поверхні утворяться маленькі пухирці. 


Опара

У мисці розітріть масло чи маргарин з сіллю, цукром, яйцем та олією. До отриманої суміші можна додати ванільний цукор. Інгредієнти додайте до опари та ретельно перемішайте. До тіста поступово введіть просіяне борошно, замішуючи його руками до однорідної маси. 

Поставте дріжджове тісто на 1 – 1,5 години в тепле місце, накривши його рушником чи марлею. За традиціями, не варто біля тіста кричати, чи різко зазирати до миски, бо від цього воно може не бути пухким у випічці.

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Тісто поділіть на 8 кульок. Помиту полуницю подрібніть на 2 – 4 частинки (залежить від розміру ягоди). У тісті руками зробіть впадину, в яку помістіть начинку з дрібкою цукру. Прикрийте ягоди тістом, щоб вони не виднілись. Випікайте булочки на змащеній олією деці чи пергаменті для випічки при 180 градусів упродовж 25 – 30 хвилин. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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