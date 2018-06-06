Смачні кекси з суницею: простий рецепт літньої випічки

Запашна випічка – саме те, що полюбляють їсти українці. А якщо до ароматних кексів додати ще й сезонну ягоду – суницю – страва набуде зовсім іншого смаку.

Багато українських господинь задумуються, чим почастувати своїх рідних. Екзотичні страви та складні рецепти часто не вдаються, відтак кулінарні блогери радять розбавити щоденну їжу смачними кексами з ягодами, зокрема, суницею. Рецепт – неймовірно простий для приготування, а страва неодмінно сподобається всім.

Читайте також: Сирна запіканка з полуницею: смачний рецепт

Кекси з суницями: як приготувати страву (рецепт)

Інгредієнти: яйця – 2 шт., цукор – 150 г, вершкове масло – 100 г, йогурт – 300 г, борошно – 300 г, порошок для печива (розпушувач для тіста) – 2 ч.л., цедра 1 лимона, суниця – 4 ст. л., сіль.

Як приготувати кекси з суницями:

У посудині збивайте вершкове масло кімнатної температури. До нього почергово додайте яйця, не припиняючи збивати суміш. До отриманої маси додайте йогурт та продовжуйте збивати ще кілька хвилин. Рідина повинна бути однорідною.

Просіяне борошно, перемішане з 2 чайними ложками порошку до печива, додайте до отриманої маси. Все ретельно перемішайте. В готове тісто додайте потерту цедру лимона.

Читайте також: Варення з полуниці: рецепти ароматного десерту – традиційний, з перцем чилі та м'ятою

Суху і чисту ягоду подрібніть та посипте борошном. У спеціальні форми влийте частину тіста. Поставте суницю в середину форми та залийте її тістом. Форми повинні бути заповненими на 2/3.

Випікайте кекси при 170 градусах упродовж 25 – 30 хвилин. Декорувати випічку можна суницею, або м'ятою.