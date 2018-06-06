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Смачні кекси з суницею: простий рецепт літньої випічки

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Запашні кекси з суницею: рецепт
Запашні кекси з суницею: рецепт / chef.net.ua

Запашна випічка – саме те, що полюбляють їсти українці. А якщо до ароматних кексів додати ще й сезонну ягоду – суницю – страва набуде зовсім іншого смаку.

Багато українських господинь задумуються, чим почастувати своїх рідних. Екзотичні страви та складні рецепти часто не вдаються, відтак кулінарні блогери радять розбавити щоденну їжу смачними кексами з ягодами, зокрема, суницею. Рецепт – неймовірно простий для приготування, а страва неодмінно сподобається всім. 

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Кекси з суницями: як приготувати страву (рецепт)

Кекси з суницями: як приготувати страву (рецепт)

Інгредієнти: яйця – 2 шт., цукор – 150 г, вершкове масло – 100 г, йогурт – 300 г, борошно – 300 г, порошок для печива (розпушувач для тіста) – 2 ч.л., цедра 1 лимона, суниця – 4 ст. л., сіль. 

Як приготувати кекси з суницями:

У посудині збивайте вершкове масло кімнатної температури. До нього почергово додайте яйця, не припиняючи збивати суміш. До отриманої маси додайте йогурт та продовжуйте збивати ще кілька хвилин. Рідина повинна бути однорідною. 

Просіяне борошно, перемішане з 2 чайними ложками порошку до печива, додайте до отриманої маси. Все ретельно перемішайте. В готове тісто додайте потерту цедру лимона. 

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Суху і чисту ягоду подрібніть та посипте борошном. У спеціальні форми влийте частину тіста. Поставте суницю в середину форми та залийте її тістом. Форми повинні бути заповненими на 2/3. 

Випікайте кекси при 170 градусах упродовж 25 – 30 хвилин. Декорувати випічку можна суницею, або м'ятою. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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