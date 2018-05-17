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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Смачні продукти, які допоможуть знизити тиск

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5 продуктів, які допоможуть знизити тиск
5 продуктів, які допоможуть знизити тиск / unsplash.com

Гіпертензія – дуже поширене захворювання серед сучасних людей. А знизити артеріальний тиск допоможе кілька поживних продуктів.

Одним з таких продуктів є банани. Калій у складі бананів допомагає знизити вплив натрію в організмі, відповідно – кров'яний тиск знизиться, передає "Країна здоров'я".

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Лимон робить кровоносні судини еластичнішими, а речовини у селері розслаблюють м'язи серця і допомагають поліпшити приплив крові до тіла, що і допомагає знизити тиск.

Мед розслабляє кровоносні судини і також добре знижує кров'яний тиск. Варто споживати дві чайні ложки меду зі склянкою теплої води щодня вранці натщесерце.

У насінні кавуна містять цінний елемент cucurbocitrina, який допомагає розширити вени, поліпшити функцію нирок та знизити тиск. Фахівці народної медицини рекомендують змішувати розтерті насінини кавуна з маком і приймати чайну ложку натще.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове харчування Серцево-судинні захворювання Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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