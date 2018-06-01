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Смачний рататуй за 15 хвилин: простий рецепт страви на пательні

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"ЛІнивий" рататуй на пательні

Влітку часто хочеться скуштувати якусь нову страву, яка не буде типовою та звичною. До такої категорії належить французький рататуй, що має легкий овочевий смак.

Хоч назва страви асоціюється із непосильним рецептом, насправді приготування її досить просте. Рататуй можна як запікати в духовці, так і засмажити на пательні. 

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Як приготувати рататуй на пательні


Рататуй за 15 хвилин: рецепт 

Інгредієнти: 2 ст.л. оливкової олії, червоний і жовтий болгарський перець, 2 зубчики часнику, баклажан, 2 цукіні, 1 ст.л. червоного винного оцту, 6 маленьких помідорів, 1/4 склянки води, спеції. 

Нагрійте оливкову олію у глибокій пательні. На середньому вогні протушіть нарізаний болгарський перець, до якого додайте подрібнений часник (дрібно нарізаний). Помішуючи, готуйте овочі упродовж 3 – 5 хвилин.

Баклажан та цукіні наріжте кубиками, посоліть та залиште у мисці на кілька хвилин. Овочі пустять сік, який варто злити, а суміш – промити водою. Після цього баклажан та цукіні додайте до болгарського перцю. Просмажте все упродовж 3 – 5 хвилин. 

До овочів додайте червоний винний оцет та подрібнені помідори, попередньо очищені від шкірки. Через хвилину на пательню влийте 1/4 склянки води, додайте сіль і перець до смаку. Кулінари радять до "лінивого" рататую додати нарізані листки базиліку. Страву доведіть до кипіння, накрийте пателюню кришкою та залиште на малому вогні на 5 хвилин. За цей час овочі повинні стати м'якими, а соус – густим. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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