Смачний рецепт салату з моркви

Моркву заслужено вважають незмінним компонентом багатьох салатів завдяки високому вмісту в ній каротину, який є надважливим для нашого організму.

Пропонуємо дізнатися, як можна швидко приготувати смачний та корисний салат з сирої моркви. Заправляйте такий салат майонезом, сметаною або олією.

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Салат з моркви Салат з моркви

Інгредієнти:

400 грам моркви

3-5 зубчиків часнику

100 грам волоських горіхів

2 столові ложки майонезу

чорний мелений перець за смаком

сіль за смаком.

Рецепт приготування салату з моркви:

1. Волоські горіхи трохи обсушити на сковорідці і подрібнити у блендері.

2. Помийте моркву, почистіть і потріть її на крупній або середній тертці.

3. Часник потріть на дрібній тертці.

4. Змішайте моркву з часником і горіхами, посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Салат готовий!

5. Викладіть його в салатницю і подавайте із гарніром або м'ясом.