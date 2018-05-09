Смачний рецепт салату з моркви
Моркву заслужено вважають незмінним компонентом багатьох салатів завдяки високому вмісту в ній каротину, який є надважливим для нашого організму.
Пропонуємо дізнатися, як можна швидко приготувати смачний та корисний салат з сирої моркви. Заправляйте такий салат майонезом, сметаною або олією.
Читайте також: Як правильно їсти суші: інструкція від японського шеф-кухаря
Салат з моркви
Інгредієнти:
400 грам моркви
3-5 зубчиків часнику
100 грам волоських горіхів
2 столові ложки майонезу
чорний мелений перець за смаком
сіль за смаком.
Рецепт приготування салату з моркви:
1. Волоські горіхи трохи обсушити на сковорідці і подрібнити у блендері.
2. Помийте моркву, почистіть і потріть її на крупній або середній тертці.
3. Часник потріть на дрібній тертці.
4. Змішайте моркву з часником і горіхами, посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Салат готовий!
5. Викладіть його в салатницю і подавайте із гарніром або м'ясом.
Джерело: Tochka.net
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі