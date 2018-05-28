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Смачний рецепт салату з огірків та кедрових горішок

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Салат з огірків та кедрових горішок
Салат з огірків та кедрових горішок / Фото з відкритих джерел

Легкий і оригінальний салат з огірків з кедровими горішками і руколою – це лише корисно, але й дуже смачно.

Цей простий, але незвичайний салат відмінно доповнить смажене м'ясо або рибу. 

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Салат з огірків та кедрових горішок

Інгредієнти:

300 грам огірків

декілька гілочок руколи

декілька листів салату

30 грам кедрових горішків

зелена цибуля

сіль за смаком

оливкова олія

Рецепт приготування салату з огірків з кедрових горішок:

1. Огірки вимийте і обсушіть і наріжте тонкими кружечками

2. Додайте листя руколи, крупно нарізані листя салату і дрібно нарізану зелену цибулю.

3. Посолити за смаком, заправити оливковою олією і перемішати. Готовий салат посип кедровими горішками.

Теги: LifeStyle Здорове життя Food and Drinks
Джерело: Edinstvennaya.ua
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