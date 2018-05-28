Смачний рецепт салату з огірків та кедрових горішок
Легкий і оригінальний салат з огірків з кедровими горішками і руколою – це лише корисно, але й дуже смачно.
Цей простий, але незвичайний салат відмінно доповнить смажене м'ясо або рибу.
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Салат з огірків та кедрових горішок
Інгредієнти:
300 грам огірків
декілька гілочок руколи
декілька листів салату
30 грам кедрових горішків
зелена цибуля
сіль за смаком
оливкова олія
Рецепт приготування салату з огірків з кедрових горішок:
1. Огірки вимийте і обсушіть і наріжте тонкими кружечками
2. Додайте листя руколи, крупно нарізані листя салату і дрібно нарізану зелену цибулю.
3. Посолити за смаком, заправити оливковою олією і перемішати. Готовий салат посип кедровими горішками.
Джерело: Edinstvennaya.ua
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