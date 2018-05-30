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Смачний рецепт салату з цвітної капусти та горіхами

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Салат з цвітної капусти та горіхами
Салат з цвітної капусти та горіхами / Фото з відкритих джерел

Оригінальний і смачний салат з обсмаженої цвітної капусти з горіхами і журавлиною – чудова ідея для легкої вечері.

Пропонуємо простий у приготуванні, але оригінальний рецепт салату, який ви можете подавати як в теплому, так і в холодному вигляді. 

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Салат з цвітної капусти та горіхами

Інгредієнти:

500 грам цвітної капусти

невелика синя цибулина

60 грам в'яленої журавлини

40 грам волоських горіхів

1 чайна ложка лимонного соку

сіль і перець за смаком

сухі прованські трави

оливкова олія.

Рецепт приготування салату з цвітної капусти та горіхами:

1. Цвітну капусту розберіть на суцвіття і варіть впродовж 5 хвилин. Потім викладіть на друшляк і обсмажте на сковорідці з оливковою олією.

3. Посоліть і поперчіть за смаком. Після цього викладіть в тарілку і залиште охолонути.

3. Додайте до капусти нарізану кубиками цибулю, в'ялену журавлину, подрібнені горіхи і трави.

4. Заправте оливковою олією і акуратно перемішайте. Готовий салат скропіть лимонним соком.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: Edinstvennaya.ua
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