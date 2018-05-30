Смачний рецепт салату з цвітної капусти та горіхами
Оригінальний і смачний салат з обсмаженої цвітної капусти з горіхами і журавлиною – чудова ідея для легкої вечері.
Пропонуємо простий у приготуванні, але оригінальний рецепт салату, який ви можете подавати як в теплому, так і в холодному вигляді.
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Салат з цвітної капусти та горіхами
Інгредієнти:
500 грам цвітної капусти
невелика синя цибулина
60 грам в'яленої журавлини
40 грам волоських горіхів
1 чайна ложка лимонного соку
сіль і перець за смаком
сухі прованські трави
оливкова олія.
Рецепт приготування салату з цвітної капусти та горіхами:
1. Цвітну капусту розберіть на суцвіття і варіть впродовж 5 хвилин. Потім викладіть на друшляк і обсмажте на сковорідці з оливковою олією.
3. Посоліть і поперчіть за смаком. Після цього викладіть в тарілку і залиште охолонути.
3. Додайте до капусти нарізану кубиками цибулю, в'ялену журавлину, подрібнені горіхи і трави.
4. Заправте оливковою олією і акуратно перемішайте. Готовий салат скропіть лимонним соком.