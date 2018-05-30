Смачний рецепт смаженого морозива

Пропонуємо рецепт незвичного і цікавого десерту – смаженого морозива, який можна легко і швидко приготувати.

Цей смачний рецепт буде особливо актуальним влітку.

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Смажене морозиво Смажене морозиво

Інгредієнти:

1 кілограм морозива пломбір

Ягоди

Кукурудзяні пластівці

3 варених яйця

Кокосова стружка

Рецепт приготування смаженого морозива:

1. Візьміть морозиво ложкою, в середину покладіть по ягідці і зробіть з морозива кульку.

2. Покладіть кульки морозива в морозилку на 2 години.

3. Тим часом приготуйте фритюр. Подрібніть кукурудзяні пластівці в блендері або ступці. Збийте яйця. Окремо висипте в блюдце кокосову стружку.

4. Налийте олію в глибоку сковорідку і розігрійте її до 160-180 градусів.

5. Дістань морозиво з морозилки і вмочіть його спочатку в яйце, потім в кокосову стружку, а потім в кукурудзяні пластівці.

6. Можете повторити це кілька разів, щоб утворилася товста скоринка.

7. Після цього відправляй їх по одному в гарячу олію.

8. Діставайте кожну кульку через 30-40 секунд і викладіть на паперовий рушник.

9. Подавайте десерт. Смачного!