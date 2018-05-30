Смачний рецепт смаженого морозива
Пропонуємо рецепт незвичного і цікавого десерту – смаженого морозива, який можна легко і швидко приготувати.
Цей смачний рецепт буде особливо актуальним влітку.
Читайте також: Смачні булочки з полуницею: простий рецепт випічки
Смажене морозиво
Інгредієнти:
1 кілограм морозива пломбір
Ягоди
Кукурудзяні пластівці
3 варених яйця
Кокосова стружка
Рецепт приготування смаженого морозива:
1. Візьміть морозиво ложкою, в середину покладіть по ягідці і зробіть з морозива кульку.
2. Покладіть кульки морозива в морозилку на 2 години.
3. Тим часом приготуйте фритюр. Подрібніть кукурудзяні пластівці в блендері або ступці. Збийте яйця. Окремо висипте в блюдце кокосову стружку.
4. Налийте олію в глибоку сковорідку і розігрійте її до 160-180 градусів.
5. Дістань морозиво з морозилки і вмочіть його спочатку в яйце, потім в кокосову стружку, а потім в кукурудзяні пластівці.
6. Можете повторити це кілька разів, щоб утворилася товста скоринка.
7. Після цього відправляй їх по одному в гарячу олію.
8. Діставайте кожну кульку через 30-40 секунд і викладіть на паперовий рушник.
9. Подавайте десерт. Смачного!
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі