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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Смачний рецепт смаженого морозива

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Смажене морозиво
Смажене морозиво / Фото з відкритих джерел

Пропонуємо рецепт незвичного і цікавого десерту – смаженого морозива, який можна легко і швидко приготувати.

Цей смачний рецепт буде особливо актуальним влітку.

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Смажене морозиво
 
Інгредієнти:
 
1 кілограм морозива пломбір 
Ягоди
Кукурудзяні пластівці
3 варених яйця 
Кокосова стружка
 
Рецепт приготування смаженого морозива: 
 
1. Візьміть морозиво ложкою, в середину покладіть по ягідці і зробіть з морозива кульку.
2. Покладіть кульки морозива в морозилку на 2 години.
3. Тим часом приготуйте фритюр. Подрібніть кукурудзяні пластівці в блендері або ступці. Збийте яйця. Окремо висипте в блюдце кокосову стружку.
4. Налийте олію в глибоку сковорідку і розігрійте її до 160-180 градусів.
5. Дістань морозиво з морозилки і вмочіть його спочатку в яйце, потім в кокосову стружку, а потім в кукурудзяні пластівці.
6. Можете повторити це кілька разів, щоб утворилася товста скоринка.
7. Після цього відправляй їх по одному в гарячу олію.
8. Діставайте кожну кульку через 30-40 секунд і викладіть на паперовий рушник.
9. Подавайте десерт. Смачного!
Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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