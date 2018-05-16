Смачний рецепт супу з перловкою і фрикадельками
Смачний і ароматний суп з перловкою і фрикадельками зі свинини– відмінний варіант для ситного домашнього обіду.
Для рецепта цього смачного супу використовуйте готовий свинячий фарш, хоча можна приготувати суп також і з курячими фрикадельками. Також ви можете доповнити рецепт будь-якою зеленню за смаком.
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Суп з перловкою і фрикадельками
Інгредієнти:
500 грам свинячого фаршу
1 маленька цибулина
1 яйце
4 картоплі
2 моркви
Половина склянки перловки
Сіль і перець за смаком
2 лаврові листки
рослинна олія
2 літри м'ясного бульйону.
Рецепт приготування супу з перловкою і фрикадельками:
1. На годину залийте перловку холодною водою, потім кілька разів промийте, залийте новою водою і відваріть до готовності. У миску натріть на тертці цибулину і змішайте до однорідності з фаршем і яйцем, посоліть і поперчіть за смаком. Поставте фарш на 20 хвилин в холодильник, потім сформуйте з нього однакові кульки.
2. Доведіть до кипіння бульйон і покладіть в нього картоплю і моркву, потім акуратно додайте в суп фрикадельки. Додайте лавровий лист і варіть на повільному вогні до готовності овочів. В кінці додай перловку, посоліть і поперчіть за смаком і готуй ще 5 хвилин.
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