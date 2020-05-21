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Шеф-кухарі привітали українців з Днем вишиванки: яскраві фото

18:16, сьогодні

День вишиванки в Україні 2020: вітання від шеф-кухарів, фото

Шеф-кухарі привітали з Днем вишиванки

Ектор Хіменес-Браво, Таня Литвинова, Євген Клопотенко та інші відомі шеф-кухарі привітали українців із Днем вишиванки на своїх сторінках у соцмережах.

Євген Клопотенко поділився з шанувальниками своєю особливою вишиванкою, яку він особисто обрав за кольором та орнаментом. Український шеф-кухар розповів, що колись обирав вишиванки не задумуючись над значенням візерунку, за кольором. 

Шеф-кухар виправив помилку минулого та обрав вишиванку за регіоном, а саме орнаментом, що притаманний Київщині. Євген зізнався, що одягнувши її відчув, ніби народився у цій вишиванці.

 “ – Я почав вивчати. Дізнався, що у кожному регіоні є своя особлива вишивка - унікальний код краю. Вирішив зробити собі вишиванку по всім правилам, з візерунком, характерним для Київщини.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше я купував просто гарненьку вишиванку. Чорну, зелену, синю - брав ту, де подобається колір та візерунок. І це була моя помилка. Я почав вивчати. Дізнався, що у кожному регіоні є своя особлива вишивка - унікальний код краю. Вирішив зробити собі вишиванку по всім правилам, з візерунком, характерним для Київщини. Та червона, що на мені - та сама. Я її одягнув і все зрозумів. Відчуття, ніби народився в ній. Це моє рідне, близьке до серця. Це я. Моя історія, моє минуле, теперішнє та майбутнє. Тому щиро раджу вам теж розібратися у цьому питанні та зробити собі вишиванку з орнаментом та стилем вашого регіону. Тільки-но вона торкнеться вашого тіла - ваше самосприйняття зміниться. Ви відчуєте міцнішу приналежність до свого коріння. Ви станете ще більше українцями. ⠀ Бо вишиванка - це дуже сильний енергетичний елемент. Виконує не декоративну, а сакральну функцію. І доводить, що українці - єдина нація. Якщо цікаво, то подивіться на цю тему дослідницький проєкт «Код нації», є на ютубі, про вишиванки там йде мова з 30-ї хвилини. ⠀ І наостанок. Давайте одягати вишиванку не тільки по святах. Бо вишиванка - це любов. Безумовна. Вона не потребує приводів. Цьом. ——— Червону вишиванку, що на мені, зробила неймовірна @yuliya_magdych. Це моя перша вишиванка, в якій зашифрован особливий код.

Допис, поширений Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Євген Клопотенко закликав українців одягати вишиванку не тільки на свята, а за найменшої нагоди. 

Ектор Хіменес-Браво вбраний у надзвичайно красиву українську вишиванку теж долучився до привітань. Талановитий ресторатор, шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного проєкту “Мастер Шеф” побажав на своїй сторінці в інстаграм всім сильної та незалежної України.

Таня Литвинова теж привітала українців з Днем вишиванки. Талановита майстриня десертів вбрала чорну вишиту сукню з яскравими рожевими квітами.

Шеф-кухар закликала шанувати традиції, цінності та порадила радіти від милування краси, яка  навколо нас.

Єлизавета Глінська одягнула у свято української вишиванки яскраву жовту вишиту сукню з білим орнаментом. Також, Єлизавета поділилась із читачами своїми знаннями про традиційні візерунки українських регіонів та кольори, які використовують на вишиванках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, поздравляю нас с Днём Вышиванки? ⁣ ⁣ Я подумала, а что мы знаем об этом дне, о традиции, о самой вышиванке??⁣ ⁣ ?Значение цветов вышиванки?⁣ ⁣ Белый - символ чистоты и невинности.⁣ Красный символизирует жизненную силу.⁣ Зеленый - спокойствие и уверенность, природу. ⁣ Черный - символ печали и скорби.⁣ ⁣ ?Что символизирует вышиванка? ⁣ ⁣ -символ жизнерадостности, здоровья, удачи, счастья, любви.⁣ В разных областях Украины рисунок отличается и по нему можно определить откуда родом вышиванка.⁣ ⁣ ?Отличия в рисунках для разных областей?⁣ ⁣ ?Черниговская - мелкие стежки, светлые, белые нити, разбавленные черными и красными мотивами. Вышивка в виде геометрических и растительных изображений⁣ ⁣ ?Полтавская - в основном белые узоры. Техники вышивания - крестик, гладь, шов «вперед иголкой» и «назад иголкой». Издавна на Полтавщине вышивали именно гладью, обводя белые узоры красными или черными линиями.⁣ ⁣ ?Харьковская - вышивка крестиком из разноцветных нитей. Использование грубых нитей приводит к образованию большого, выпуклого эффекта. Простые и лаконичные орнаменты, повторяющиеся ромбы. Использование красных нитей, украшая ими белое или серое полотно.⁣ ⁣ ?Волынская - цвет полотна, чаще серый, а нити - красные. Преобладают растительные орнаменты, тогда как на севере - геометрические.⁣ ⁣ ?Юг Украины - яркое разноцветье. Растительные орнаменты, здесь вышивают крестиком или полукрестиком. ⁣ ⁣ ?Киевская область - растительные, геометрические узоры в красно-черно-белой гамме выглядят роскошно и богато. Нередко на одной рубашке можно увидеть и ромбы, и листья, и удивительных птиц и золото.⁣ ⁣ ?Для Подольской вышивки преобладающий цвет - черный, который иногда может быть разбавлен небольшими цветовыми нюансами.⁣ ⁣ ?Винницкая вышивка отличается многообразием используемых техник. Здесь и крестик, и гладь, и настил, роспись, верхошов и др. Также распространены белые и цветные узоры.⁣ ⁣ ?Неповторимые вышивки Карпат разные для каждого села этой области, сохранила аутентичные черты. Именно здесь можно оценить все богатство украинской вышивки. Множество техник, различные цвета и орнаменты - Карпатской вышивку ни с чем не спутать.⁣ ⁣ А вы часто носите вышиванки?

Допис, поширений Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

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