День вишиванки в Україні 2020: вітання від шеф-кухарів, фото

Шеф-кухарі привітали з Днем вишиванки

Ектор Хіменес-Браво, Таня Литвинова, Євген Клопотенко та інші відомі шеф-кухарі привітали українців із Днем вишиванки на своїх сторінках у соцмережах.

Євген Клопотенко поділився з шанувальниками своєю особливою вишиванкою, яку він особисто обрав за кольором та орнаментом. Український шеф-кухар розповів, що колись обирав вишиванки не задумуючись над значенням візерунку, за кольором.

Шеф-кухар виправив помилку минулого та обрав вишиванку за регіоном, а саме орнаментом, що притаманний Київщині. Євген зізнався, що одягнувши її відчув, ніби народився у цій вишиванці.

“ – Я почав вивчати. Дізнався, що у кожному регіоні є своя особлива вишивка - унікальний код краю. Вирішив зробити собі вишиванку по всім правилам, з візерунком, характерним для Київщини.”

Євген Клопотенко закликав українців одягати вишиванку не тільки на свята, а за найменшої нагоди.

Ектор Хіменес-Браво вбраний у надзвичайно красиву українську вишиванку теж долучився до привітань. Талановитий ресторатор, шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного проєкту “Мастер Шеф” побажав на своїй сторінці в інстаграм всім сильної та незалежної України.

Таня Литвинова теж привітала українців з Днем вишиванки. Талановита майстриня десертів вбрала чорну вишиту сукню з яскравими рожевими квітами.

Шеф-кухар закликала шанувати традиції, цінності та порадила радіти від милування краси, яка навколо нас.

Єлизавета Глінська одягнула у свято української вишиванки яскраву жовту вишиту сукню з білим орнаментом. Також, Єлизавета поділилась із читачами своїми знаннями про традиційні візерунки українських регіонів та кольори, які використовують на вишиванках.