Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку про корисні властивості горіхів, бобових та круп. Ми розповімо вам, навіщо замочувати мигдаль, волоські горіхи, рис, квасолю та інші популярні продукти, які ми споживаємо майже кожного дня. Виявляється, ці продукти містять речовини, що перешкоджають травленню та засвоєнню нашим організмом.

Що таке фітинова кислота

Фітинова кислота – це фермент, який міститься у великій кількості в різних сортах горіхів, насінні, бобових та злаках. Ця кислота порушує правильне засвоєння макроелементів та мінералів, а людський організм відмовляється її засвоювати. Це перша причина, чому ми повинні замочувати горіхи, бобові та крупи.

Крім фітинової кислоти, в бобових, горіхах та крупах міститься такий фермент, як фітаза. Головною функцією цієї кислоти є розкладання фітину, та активується він тільки тоді, коли вологий. Щоб фітаза почала процес боротьби з фітиновою кислотою нам потрібно знати, як правильно замочувати бобові, крупи та горіхи – та цим самим активізовувати її дію.

Горіхи

Як правильно замочувати горіхи

Мигдаль, волоський горіх, кеш’ю, фундук, макадамія, пекан, кедрові горішки та інші різновиди горіхів, є важливою та незамінною складовою нашого правильного і збалансованого щоденного раціону. У складі горіхів є багато білка, корисних жирів та клітковини. Щоб вживання горіхів не закислювало людський організм потрібно правильно замочувати їх перед вживанням. Смачно 24 підготував для вас таблицю, у якій ви дізнаєтесь скільки годин потрібно для замочування різним видам горіхів.

Як правильно замочувати горіхи

Мигдаль – 12 годин;

Волоський горіх – 8 годин;

Кеш’ю – 6 годин;

Фундук – 8 годин;

Макадамія – 4 години;

Пекан – 8 годин;

Кедрові горіхи – 8 годин.

Попри свої корисні властивості, не всім можна вживати горіхи. Якщо ви страждаєте на розлад шлунково-кишкового тракту, або у вас каміння у жовчному – вам краще обмежити вживання цих смаколиків.

Крупи

Як правильно замочувати крупи

Різноманітні крупи є невід'ємною частиною здорового раціону кожної людини. Це складні вуглеводи, які збагачують організм вітамінами та мікроелементами, допомагають внормувати рівень цукру в крові та додають енергії. Крупи надзвичайно корисні, та щоб вони збагачували організм людини потрібно вміти правильно їх варити.

Процес попереднього замочування круп сприяє кращому перетравленню та засвоєнню, а втрата шкідливих та «важких» речовин дозволяє вживати зернові навіть діабетикам і тим, хто страждає на харчову алергію.

Як правильно замочувати крупи

Амарант – 4 години;

Гречка і пшоно – 6 годин;

Перлова крупа – 6 годин;

Рис – 12 годин;

Спельта та жито – 8 годин;

Вівсяна крупа та овес – 12 годин.

Бобові

Як правильно замочувати бобові

Зелена, червона сочевиця, горох, сушені боби та квасоля – це надзвичайно корисні продукти, які чомусь, вкрай рідко з’являються на наших столах. Всі бобові багаті на вітамін В, який сприяє формуванню червоних кров'яних тілець. Цинк – відповідає за здоров’я репродуктивної системи як чоловіків, так і жінок. Корисні властивості бобових мало кому відомі, тому ми хочемо підкреслити, що їхнє вживання – це запорука здорового організму. Бобові багаті на клітковину та виступають в ролі своєрідної щітки для судин.

Як правильно замочувати бобові

Сушені боби та квасоля – від 12 годин;

Зелена сочевиця – від 12 годин;

Червона сочевиця – від 20 хвилин;

Сушений горох – від 12 годин;

Зелений молодий горошок замочувати не потрібно.

До речі, горох - один з небагатьох гіпоалергенних овочів, який часто входить до складу дитячого харчування.