Дмитро Борисов не закриватиме заклади через короновірус

Ресторатор Дмитро Борисов

Український ресторатор, бізнесмен та засновник Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова, в якій вже понад 30 закладів в Україні та за її межами, заявив, що його заклади поки не припинятимуть роботу через оголошені в Україні обмеження на масові зібрання.

За словами ресторатора, в закладах мережі ресторанів Gastrofamily будуть пильно стежити за станом здоров’я команди та встановлять додаткові засоби дезінфекції.

Водночас, у закладах Борисова дотримуються рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України. Ресторатор запевняє, що хвилюватись не має причини та закликає колег не панікувати та працювати у звичному режимі.

Дмитро Борисов – засновник Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова. До його закладів належать кафе Mushlya Cafe та Pinzarella, мережа сидерій "Білий Налив", бургер-бари BOGZ&BURGERZ, заклади Mushlya Bar, БПШ (Біляші. Пончики. Шаурма), Varenyky.Now та інші популярні заклади в Україні та Польщі.

Ресторатор Дмитро Борисов

“Контролюємо стан здоров'я команди, встановлюємо додаткові засоби дезінфекції на стійках видачі замовлень і в залі, як завжди, слідкуємо за дотриманням усіх стандартів чистоти”, – зазначив Борисов у коментарі для hromadske.

Мережа Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова з відповідальністю поставилась до заходів безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу та готує для відвідувачів актуальні пам'ятки, що допоможуть запобігти зараженню.

Також, Дмитро Борисом зі своєю командою готується до більшої кількості замовлень у службі доставки, щоб виконувати замовлення клієнтів швидко та якісно.

«Поки ніяких прогнозів не робимо, але готові посилити команду доставки для того, щоб доставляти будь-яку кількість замовлень за обіцяні 39 хвилин», – заявив ресторатор.

Нагадаємо вам, що Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні. Через коронавірус в України на три тижні пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес у школах та університетах.