Майстер-класи Ектора Хіменес-Браво безкоштовно онлайн – деталі

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво мотивує українців до навчання та саморозвитку. Відомий ресторатор та улюбленець мільйонів, відкрив доступ до свого кулінарного курсу "Основи Кулінарного мистецтва" абсолютно безкоштовно. Отож, не зволікайте – навчайтесь нового разом з професіоналами!

Ектор Хіменес-Браво безкоштовно навчатиме кулінарії на своєму ютуб-каналі та в інстаграмі. Відомий шеф-кухар вирішив поділитися зі всіма охочими навчатись кулінарного мистецтва – своїми майстер-класами, які до цього були доступні тільки для учнів його онлайн кулінарної Академії.

Уроки розділені на епізоди на 15-20 хвилин, а загалом “Основи Кулінарного мистецтва” тривають 36 годин.

Ектор Хіменес-Браво також побажав своїм шанувальникам проводити цей карантин з користю, розвитком та навчанням!