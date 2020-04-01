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Ектор Хіменес-Браво безкоштовно навчатиме кулінарного мистецтва під час карантину

15:14, сьогодні

Майстер-класи Ектора Хіменес-Браво безкоштовно онлайн – деталі

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво мотивує українців до навчання та саморозвитку. Відомий ресторатор та улюбленець мільйонів, відкрив доступ до свого кулінарного курсу "Основи Кулінарного мистецтва" абсолютно безкоштовно. Отож, не зволікайте – навчайтесь нового разом з професіоналами!

Ектор Хіменес-Браво безкоштовно навчатиме кулінарії на своєму ютуб-каналі та в інстаграмі. Відомий шеф-кухар вирішив поділитися зі всіма охочими навчатись кулінарного мистецтва – своїми майстер-класами, які до цього були доступні тільки для учнів його онлайн кулінарної Академії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу поділитись з вами найдорожчим - своїми кулінарними знаннями! Від завтра, на моєму YouTube каналі та в Інстаграм, будуть з’являтись відео, які ви так давно чекали! Це 36 годин моїх майстер-класів! Це курс «Основи Кулінарного мистецтва». Де ви дізнаєтесь все,що потрібно знати щоб стати професійним кухарем та багато смачних рецептів для всієї сім'ї. Раніше, вони були доступні лише для учнів моєї онлайн кулінарної Академії. Під час карантину - будуть доступні усім, АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО! Щоб вам було зручніше, уроки будуть розділені на епізоди, кожен по 15-20 хв. Лінк на мій YouTube канал у шапці профілю. Підписуйся зараз та став дзвінок, щоб подивитися відео першим! Нехай цей карантин стане часом для розвитку та навчання! ?

Допис, поширений Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

 

Уроки розділені на епізоди на 15-20 хвилин, а загалом “Основи Кулінарного мистецтва” тривають 36 годин.

Ектор Хіменес-Браво також побажав своїм шанувальникам проводити цей карантин з користю, розвитком та навчанням!

Ектор Хіменес-Браво Новини кулінарії

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