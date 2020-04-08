Фільми для саморозвитку – список від Ектора Хіменеса Браво

Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми фанатами підбіркою фільмів, серіалів та кулінарних проєктів для саморозвитку, які не дадуть нудьгувати на карантині.

До збірки відомого ресторатора увійшли такі фільми та серіали:

– Документальний 20-серійний фільм про кулінарні секрети Китаю “Flavorful Origins”, від Netflix;

Документальний фільм “Flavorful Origins”

Переглянувши “Flavorful Origins” ви зможете дослідити кулінарні таємниці Китаю та різні способи приготування їжі, кухні з рідними азійськими інгредієнтами з регіонів Хаошань та Юньнань.

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– Комедійний серіал про життя після смерті “У кращому світі” (“The Good Place”, від Netflix);

Серіал “У кращому світі”

Увесь серіал зосереджено на менеджері з продажів, Елеонор Шеллстроп, яка все життя була не дуже доброю людиною. Після загибелі в результаті нещасного випадку вона випадково потрапляє до кращого світу. Елеонора розуміє, що була відправлена туди випадково і повинна приховати свою моральну недосконалість та намагатися стати кращою людиною.

– Неонуарна детективна комедія “Ножі наголо”;

Чорна комедія “Ножі наголо”

Американська чорна детективна кінокомедія 2019 року режисера Раяна Джонсона у головній ролі якої знявся Деніел Крейг. Фільм є сучасним детективним романом про розслідування вбивства.

– Кримінальна драма з Робертом Де Ніро та Аль Пачіно “Ірландець”;

Фільм “Ірландець”

Американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе на основі мемуарів «Я чув, ти фарбуєш будинки» колишнього прокурора США Чарльза Брандта. Головні ролі виконали Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пеші. До речі, фільм номінований на премію “Оскар” у 2020 році.

– Нові випуски кулінарного шоу “Мастер Шеф. Професіонали” 2 сезону, у якому Ектор Хіменес-Браво головний суддя та порадник для шеф-кухарів.

Кулінарний проєкт “Мастер Шеф. Професіонали”