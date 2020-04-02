Найкращі фільми про кулінарію – кіно для настрою на карантині

Смачно 24 підготував для вас захопливу підбірку з фільмів про кулінарію. "Смак життя", "Шеф Адам Джонс" та "Кухар на колесах" – неймовірні та мотиваційні фільми, які несуть у собі глибокий сенс та викличуть у вас щиру посмішку. Гайда до перегляду разом зі Смачно 24!

“Смак життя”

Фільм “Смак життя” (2007)

“Смак життя” – мелодрама з нотками комедії 2007 року режисера Скотта Гікса. Головний герой – професійний шеф-кухар Кейт Армстронг (Кетрін Зета-Джонс), яка готує з натхненням та відповідальністю, не звертає уваги ні на що, адже вона шеф.

Кадр з фільму “Смак життя” (2007)

Та життя дівчини кардинально змінюється після смерті її сестри, яка залишила їй в опікунство свою доньку. Дівчинка допомагає тітці на кухні ресторану та вчиться готувати разом зі шеф-кухарем. На Кейт чекає ще один “сюрприз” долі, в ресторані з’являється новий співробітник, який стає її головним суперником на посаду шеф-кухаря ресторану. Без кохання у фільмі “Смак життя” не обійдеться… Отож, Смачно 24 радить вам переглянути фільм “Смак життя”, обіцяємо – вам сподобається.

Трейлер до фільму “Смак життя” (2007):

“Шеф Адам Джонс”

Фільм “Шеф Адам Джонс” (2015)

“Шеф Адам Джонс” драма/комедія, у головній ролі якого знявся улюбленець мільйонів – Бредлі Купер. Стрічка режисера Джона Веллса побачила світ у 2015 році, та переглядати цей захопливий фільм можна хоч кожного місяця, адже він геніальний.

У центрі сюжету – хлопчина Адам Джонс (Бредлі Купер), який у свої 16 років вирушив підкорювати Париж, та здобути звання шеф-кухаря. Фортуна посміхнулась наполегливому та старанному хлопцю, незабаром він став найкращим у цій сфері, але завжди є одне “але”, правда ж?

Кадр з фільму “Шеф Адам Джонс”

Адаму не вдалося втриматись на піку кар’єри, причиною стало зловживання алкоголем та наркотиками. Непомітно для самого себе він позбувся всього, що мав.

Через три роки Адам Джонс “тверезіє” від свого паскудного життя і роботи у забігайлівці та вирушає кардинально змінити своє життя. Шеф-кухар із великим стажем роботи та великим багажем знань вирушає до Лондона, щоб відкрити свій власний ресторан та здобути три зірки “Мішлен”. А допомагати йому у цьому буде чарівна білявка...

Фільм “Шеф Адам Джонс”

Залиште цей захопливий фільм на вечір п’ятниці – ви будете в захваті від чудового сюжету та бездоганно зіграної ролі Бреді Купера.

Трейлер до фільму “Шеф Адам Джонс” (2015):

“Кухар на колесах”

Фільм “Кухар на колесах” (2014)

Чудовий мотиваційний фільм режисера Джона Фавро, у якому він зіграв головну роль. За сюжетом фільму “Кухар на колесах” Карл Каспер в минулому крутий шеф-кухар, але його життя покотилось у прірву після скандалу у соцмережі, пов’язаним з ресторанним критиком.

Кадр з фільму “Кухар на колесах”

Карл втратив роботу та не впав духом, кухар вирішив відкрити свою власну справу, яка приносить йому не тільки кошти, а й справжнє задоволення.

Завдяки підтримці сина, Карл стає власником ресторану на колесах та бореться за справжню любов клієнтів.

Трейлер до фільму “Кухар на колесах” (2014):