Великий піст 2020 – календар харчування по днях – що можна їсти

Смачно 24 підготував для вас календар харчування у Великий піст 2020, який розпочинається вже у цей понеділок, 2 березня, та триватиме 48 днів. Великий піст завжди починається у різний час та символізує 40-денний похід Ісуса Христа. Календар харчування на кожен день допоможе вам дізнатися, в які дні можна їсти рибу та дозволити собі трохи вина, а коли слід пити лише воду.

Перший тиждень Великого посту 2020: 2-8 березня

2 березня – дуже строгий піст, можна лише воду;

3 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб);

4 березня – сухоїдіння;

5 березня – сухоїдіння;

6 березня – сухоїдіння;

7 березня – гаряча їжа з олією;

8 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина.

Другий тиждень Великого посту 2020: 9-15 березня

9 березня – сухоїдіння;

10 березня – гаряча їжа без олії;

11 березня – сухоїдіння;

12 березня – гаряча їжа без олії;

13 березня – сухоїдіння;

14 березня – гаряча їжа з олією;

15 березня – гаряча їжа з олією, вино.

Третій тиждень Великого посту: 16-22 березня

16 березня – сухоїдіння;

17 березня – гаряча їжа без олії;

18 березня – сухоїдіння;

19 березня – гаряча їжа без олії;

20 березня – сухоїдіння;

21 березня – гаряча їжа з олією;

22 березня – гаряча їжа з олією, вино.

Четвертий тиждень Великого посту: 23-29 березня

23 березня – сухоїдіння;

24 березня – гаряча їжа без олії;

25 березня – сухоїдіння;

26 березня – гаряча їжа без олії;

27 березня – сухоїдіння;

28 березня – гаряча їжа з олією;

29 березня – гаряча їжа з олією, трохи вина.

П’ятий тиждень Великого посту 2020: 30 березня-5 квітня

30 березня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, чорний хліб)

31 березня – гаряча їжа без олії;

1 квітня – сухоїдіння;

2 квітня – гаряча їжа без олії;

3 квітня – сухоїдіння;

4 квітня – гаряча їжа з олією;

5 квітня – гаряча їжа з олією, вино.

Шостий тиждень Великого посту 2020: 6-12 квітня

6 квітня – сухоїдіння;

7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба;

8 квітня – сухоїдіння;

9 квітня – гаряча їжа без олії;

10 квітня – сухоїдіння;

11 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією;

12 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба.

Сьомий (страсний) тиждень Великого посту 2020: 13-19 квітня

13 квітня – сухоїдіння;

14 квітня – гаряча їжа без олії;

15 квітня – сухоїдіння;

16 квітня – гаряча їжа без олії;

17 квітня – повне утримання від їжі, лише вода;

18 квітня, останній день Великого посту – сухоїдіння;

19 квітня, Великдень – дозволяється будь-яка їжа.