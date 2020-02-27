Великий піст 2020 – календар харчування по днях – що можна їсти

Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день
13:14, сьогодні
Смачно 24 підготував для вас календар харчування у Великий піст 2020, який розпочинається вже у цей понеділок, 2 березня, та триватиме 48 днів. Великий піст завжди починається у різний час та символізує 40-денний похід Ісуса Христа. Календар харчування на кожен день допоможе вам дізнатися, в які дні можна їсти рибу та дозволити собі трохи вина, а коли слід пити лише воду.
Перший тиждень Великого посту 2020: 2-8 березня
2 березня – дуже строгий піст, можна лише воду;
3 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб);
4 березня – сухоїдіння;
5 березня – сухоїдіння;
6 березня – сухоїдіння;
7 березня – гаряча їжа з олією;
8 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина.
Другий тиждень Великого посту 2020: 9-15 березня
9 березня – сухоїдіння;
10 березня – гаряча їжа без олії;
11 березня – сухоїдіння;
12 березня – гаряча їжа без олії;
13 березня – сухоїдіння;
14 березня – гаряча їжа з олією;
15 березня – гаряча їжа з олією, вино.
Третій тиждень Великого посту: 16-22 березня
16 березня – сухоїдіння;
17 березня – гаряча їжа без олії;
18 березня – сухоїдіння;
19 березня – гаряча їжа без олії;
20 березня – сухоїдіння;
21 березня – гаряча їжа з олією;
22 березня – гаряча їжа з олією, вино.
Четвертий тиждень Великого посту: 23-29 березня
23 березня – сухоїдіння;
24 березня – гаряча їжа без олії;
25 березня – сухоїдіння;
26 березня – гаряча їжа без олії;
27 березня – сухоїдіння;
28 березня – гаряча їжа з олією;
29 березня – гаряча їжа з олією, трохи вина.
П’ятий тиждень Великого посту 2020: 30 березня-5 квітня
30 березня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, чорний хліб)
31 березня – гаряча їжа без олії;
1 квітня – сухоїдіння;
2 квітня – гаряча їжа без олії;
3 квітня – сухоїдіння;
4 квітня – гаряча їжа з олією;
5 квітня – гаряча їжа з олією, вино.
Шостий тиждень Великого посту 2020: 6-12 квітня
6 квітня – сухоїдіння;
7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба;
8 квітня – сухоїдіння;
9 квітня – гаряча їжа без олії;
10 квітня – сухоїдіння;
11 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією;
12 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба.
Сьомий (страсний) тиждень Великого посту 2020: 13-19 квітня
13 квітня – сухоїдіння;
14 квітня – гаряча їжа без олії;
15 квітня – сухоїдіння;
16 квітня – гаряча їжа без олії;
17 квітня – повне утримання від їжі, лише вода;
18 квітня, останній день Великого посту – сухоїдіння;
19 квітня, Великдень – дозволяється будь-яка їжа.
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