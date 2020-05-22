Як карамелізувати грушу

Грушки – надзвичайно корисні, у них міститься безліч корисних вітамінів та мінералів. Груша внормовує обмін речовин та прискорює загоєння ран. Смачно 24 розповість вам, як правильно карамелізувати грушу на сковорідці, щоб зберегти її ніжний смак та властивості, поєднувати з різними стравами.

Як приготувати карамелізовану грушу до м'яса

Груша чудово поєднується не тільки з сиром та медом, а й з різними видами м’яса: свинина, курка, індичка. Все, що потрібно для правильного смакового відтінку у страві з груші та м’яса – це правильно підібрані спеції до них. А з додаванням вина страва ще більше насититься неймовірним ароматом і смаком, від якого ваші рецептори просто вибухнуть від задоволення.

Рецепт свинини з грушами

(4 порції)

Груша, як гарнір до м’яса

Інгредієнти:

– 800 г свинячої шиї;

– 2 ст. л олії

– 2 груші;

– 2 цибулини;

– 150 мл білого сухого вина;

– ¼ ч. л меленої кориці;

– майоран за смаком;

– 2 ч. л цукру.

З’єднайте у невеличкій мисці спеції: сіль, цукор, корицю та майоран. Отриманою сумішшю зі спецій ретельно натріть свинину та поверх обмотайте м’ясо кулінарною ниткою.

Розігрійте духовку до 190 градусів.

На розігрітій жаротривкій сковорідці підсмажте свинину з обох боків до золотистої скоринки.

Помийте грушки, почистіть від шкірки та видаліть серцевини. Цибулю почистіть від лушпиння та розріжте на 4 частини. Грушки теж розріжте на 4 рівні частини. Покладіть цибулю та грушки в сковорідку до м’яса, влийте вино та помістіть жаротривку сковорідку в духовку.

Запікайте свинину з грушками 40-45 хвилин, час від часу поливаючи її власним соком.

Перед подачею зніміть нитку з м’яса та дайте свинині охолонути. Смачного!

Як приготувати карамелізовану грушу до салату

Карамелізована груша найкраще смакує зі свіжими листочками шпинату. Щоб збагатити смак салату, додайте до нього волоський або кедровий горіх та голубий сир.

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Рецепт карамелізованої груші

(2 порції)

Рецепт карамелізованої груші

Інгредієнти:

– груша Конференція

– 1 ч. л вершкового масла;

– 2 ст. л води;

– 3 ст. л цукру.

Ретельно помийте грушу, просушіть паперовим рушником та видаліть шкірку і серцевинку. Наріжте грушу великими шматками.

На сковорідці розтопіть вершкове масло з цукром, коли цукор стане злегка коричневим додайте грушу. Влийте 2 ст. л води і перемішайте.

Карамелізуйте грушу 6-7 хвилин періодично помішуючи. Викладіть грушу на салат та полийте залишками карамелі. Смачного!