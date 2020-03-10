Перекуси на роботі можуть бути корисними, якщо ви заздалегідь приготуєте їх вдома. Смачно 24 підготував для вас низькокалорійну підбірку рецептів з покроковою інструкцією їхнього приготування. Досить купувати шоколадки та хімічні батончики, готуйте швидкі перекуси разом зі Смачно 24!

Салат з моркви і яблук

(1 порція)

Перекус з яблуками та морквою на роботу

Інгредієнти:

– 1 середня морква;

– 100 г яблук;

– 50 г сиру “Фета”.

Ретельно помийте яблуко, видаліть насіння та натріть його на грубій тертці.

Моркву помийте, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Змішайте інгредієнти в невеликій салатниці та посипте шматочками сиру. Смачного!

Йогурт з фруктами

(1 порція)

Корисний перекус на роботу з йогуртом

Інгредієнти:

– 250 мл білого йогурту без цукру;

– 1 банан;

– 25 г волоських горіхів або мигдалю;

– арахісова паста за смаком.

Заздалегідь замочіть горіхи на 8-12 годин, щоб вони краще засвоювались організмом. Для йогурту краще обрати скляну банку, щоб він не витік. Почистіть банан від шкірки.

Влийте в банку йогурт без цукру та наріжте банан дрібними шматочками. Додайте до йогурту арахісову пасту та горішки.

Домашній сир з ягодами

(1 порція)

Корисний перекус на роботу

Інгредієнти:

– 150 г свіжих або заморожених ягід;

– 150 г домашнього сиру;

– 30 г мигдалю;

– 1 ст. л сметани;

– гарбузове насіння за смаком.

Замочіть горіхи та гарбузове насіння на 8 годин, промийте та висушіть паперовим рушником.

Розімніть виделкою домашній сир, полийте сметаною та перемішайте сирну масу.

Викладіть сир в салатницю або контейнер, додайте ягід та посипте горішками та насінням. Смачного!

Закуска з авокадо

(1 порція)

Перекус з авокадо на роботу

Інгредієнти:

– 2 шматочки цілозернового хліба;

– ½ авокадо;

– солодка паприка шматочками за смаком;

– кінза або петрушка;

– сік лимона за смаком;

– сіль, перець за смаком.