Корисні прянощі до страв – поради дієтолога – різниця зі спеціями

Вони незамінні у приготуванні страв і здебільшого є їхнім останнім "штрихом". Також ці інгредієнти належать до продуктів, що повинні бути в кухонній шафі кожної дбайливої господині. Смачно 24 підготував для вас багато корисної інформації про популярні прянощі.

Разом із дієтологинею Тетяною Кіхтєвою Смачно 24 обрав для вас чотири такі "додатки", що подарують стравам насичений смак, а організмові – користь. За словами фахівчині, прянощі передусім треба відрізняти від спецій, адже ці два компоненти наїдків – не одне і те ж.

"Спеції – це речовини, що здатні змінювати смак їжі чи її консистенцію (цукор, сіль, агар-агар або желатин). А прянощі ж є духмяними частинами рослин, які додають стравам аромат, посилюють їхній смак і мають лікувальні властивості. До них належать коріння, стебла та квіти. Виявляється, вони виконують одну з головних функцій їжі – сигнально-мотиваційну. Тобто, спокушають нас їсти страви завдяки своєму запахові, кольору чи вигляду", – пояснює вона.

Також спеціалістка називає головні правила поводження із прянощами. Зокрема, щоби вони не втратили своїх корисних властивостей і аромату, їх треба зберігати в сухому темному приміщенні без зайвого повітря й вологи. Ще частини рослин бажано купляти цілими, відтак самостійно перемелювати.

"Віддавайте перевагу тим прянощам, які продають у непрозорому герметичному упакуванні. Якщо вони мелені, то їх зберігаємо 6-9 місяців, коли ж цілі (горошковий перець, кардамон, зерна гірчиці) – до трьох років. Додавати ці інгредієнти до холодних страв варто не менш ніж за годину до того, як збираємось їх їсти, а щось гаряче ними слід посипати перед самим споживанням", – ділиться кулінарними порадами Тетяна Кіхтєва.

Прянощі варто купляти в закритих місткостях

Чотири корисні та смачні прянощі

Імбир

Вживати його ми звикли здебільшого в осінньо-зимовий період. Однак, наша співрозмовниця переконує: цією пряністю можна смакувати протягом цілого року.

"Це чудовий засіб для профілактики застуди, також він збільшує притік кисню до тканин і знімає психічне й фізичне напруження. Використовувати імбир можна у всіх стравах та напоях, приміром, із крем-супом, печивом або чаєм. Тільки обирайте його уважно: віддавайте перевагу тому, в якого світліший колір і немає "зморшок". У холодильнику сирий продукт зберігається понад тиждень, якщо ж він сухий, тоді дозволяється тримати його там до 4 місяців", – каже дієтологиня.

Імбир можна додавати практично до всіх страв і напоїв

Куркума

Ця пряність родом з Азії є природним антибіотиком, що очищає кров, а також оновлює клітини. Жовтогарячий порошок багатий залізом, його регулярне споживання має властивість знижувати у крові цукор. Не останнє місце такий інгредієнт посідає і серед господинь, які залюбки додають чи прикрашають куркумою свої наїдки.

"Вона чудово смакує із першими та другими стравами, зокрема, бобовими й характерним для східних країн плову. Також її використовують у випічці, особливо з пудингами. І, звісно ж, змішують цю пряність з чаями або смузі", – зазначає наша співрозмовниця.

Куркума – одна із корисних прянощів для страв

Коріандр

Китайці твердо вірили в те, що він робить людину безсмертною, а єгиптяни навіть клали його до гробниць фараонів. Такими властивостями жителі давніх цивілізацій наділяли коріандр. Популярною ця пряність стала завдяки давнім римлянам, які використовували її для ароматизації хлібу й збереження м'яса.

"Ще можна заварювати чай або ж робити настоянку, заливши 1 чайну ложку насіння коріандру окропом, а через 10 хвилин випити. Сміливо додавайте цей продукт до супів чи соусів. І пам'ятайте: його бажано купляти у цілому вигляді, відтак самостійно перемелювати. Додам, що він є корисним при хворобах нирок та циститі", – розповідає Тетяна Кіхтєва.

Коріандр бажано купляти цілий і перемелювати

Фенхель

Це один із тих інгредієнтів страви, який можна їсти вагітним. Корисним він є і тоді, коли у вашому організмі стались гормональні порушення. Додавати зерна такої пряності варто до напоїв, особливо коктейлів, або ж посипати ними хлібобулочні вироби.

"Окрім цього, фенхель можна просто посмажити на сухій сковорідці й пожувати. Так вийде своєрідний гарнір. Термічна обробка йому зовсім не нашкодить, а, навпаки, посилить виразність смаку", – радить фахівчиня.

Один зі способів їсти фенхель – просто посмажити на сковорідці й жувати