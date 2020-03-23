Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку вітамінних рецептів, які з легкістю піднімуть ваш імунітет та допоможуть організму збагатитись корисними мікроелементами.

Салат з морської капусти і яйця

(2 порції)

Як приготувати салат з морської капусти

Інгредієнти:

– 180 г морської капусти;

– 3 яйця;

– 2 ст. л майонезу;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Ретельно миємо яйця, відварюємо їх у підсоленій воді 7-8 хвилин та охолоджуємо холодною водою. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте шматочками.

Викладіть готову морську капусту в салатницю, додайте яйця та заправте салат майонезом. Додайте спецій за смаком.

Салат з моркви, яблук і горішків

(2 порції)

Як приготувати вітамінний салат з моркви і яблук

Інгредієнти:

– 2 моркви;

– 4 яблука;

– лимонний сік;

– 50 г горішків за смаком.

Помийте та почистіть моркву від шкірки, натріть овоч на грубій тертці.

Помийте яблука, розріжте на дві половини та видаліть серединки. Натріть яблука на грубій тертці та збризніть лимонним соком.

З вечора замочіть горіхи у воді, промийте та наріжте до вітамінного салату.

Запечене броколі з сиром та курчам

(4 порції)

Як приготувати запіканку з броколі

Інгредієнти:

– 1 головка броколі;

– 200 г сиру Фета;

– 1 куряче філе;

– 2 яйця;

– 100 г молока;

– сіль і перець за смаком.

Свіжу головку броколі замочіть в холодній підсоленій воді на 30 хв. Відріжте ножем суцвіття броколі та викладіть в деко.

Куряче філе поріжте на невеличкі шматочки, посоліть та поперчіть за смаком. Додайте в деко до броколі.

В окремій мисці збийте яйця зі спеціями та молоком. Влийте в деко та викладіть шматочки сиру Фета.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте запіканку 40-45 хвилин до готовності.

Канапки з авокадо і слабо солоної риби

(2 порції)

Як приготувати корисні канапки з авокадо

Інгредієнти:

– 1 спіле авокадо;

– хліб за смаком;

– 80 г с/с риби;

– паприка шматочками;

– лимонний сік;

– сіль і перець за смаком.