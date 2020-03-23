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Рецепти для підняття імунітету під час карантину

16:15, сьогодні

Корисні страви для підняття імунітету – рецепти під час карантину

Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку вітамінних рецептів, які з легкістю піднімуть ваш імунітет та допоможуть організму збагатитись корисними мікроелементами.

Салат з морської капусти і яйця

(2 порції)

салат з морської капусти

Як приготувати салат з морської капусти

Інгредієнти:
 – 180 г морської капусти;
 – 3 яйця;
 – 2 ст. л майонезу;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

  • Ретельно миємо яйця, відварюємо їх у підсоленій воді 7-8 хвилин та охолоджуємо холодною водою. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте шматочками.
  • Викладіть готову морську капусту в салатницю, додайте яйця та заправте салат майонезом. Додайте спецій за смаком.

Салат з моркви, яблук і горішків

(2 порції)

салат з моркви і яблук

Як приготувати вітамінний салат з моркви і яблук

Інгредієнти:
 – 2 моркви;
 – 4 яблука;
 – лимонний сік;
 – 50 г горішків за смаком.

  • Помийте та почистіть моркву від шкірки, натріть овоч на грубій тертці.
  • Помийте яблука, розріжте на дві половини та видаліть серединки. Натріть яблука на грубій тертці та збризніть лимонним соком.
  • З вечора замочіть горіхи у воді, промийте та наріжте до вітамінного салату. 

Запечене броколі з сиром та курчам

(4 порції)

запіканка з броколі

Як приготувати запіканку з броколі

Інгредієнти:
 – 1 головка броколі;
 – 200 г сиру Фета;
 – 1 куряче філе;
 – 2 яйця;
 – 100 г молока;
 – сіль і перець за смаком.

  • Свіжу головку броколі замочіть в холодній підсоленій воді на 30 хв. Відріжте ножем суцвіття броколі та викладіть в деко.
  • Куряче філе поріжте на невеличкі шматочки, посоліть та поперчіть за смаком. Додайте в деко до броколі.
  • В окремій мисці збийте яйця зі спеціями та молоком. Влийте в деко та викладіть шматочки сиру Фета.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте запіканку 40-45 хвилин до готовності.

Канапки з авокадо і слабо солоної риби

(2 порції)

канапки з авокадо

Як приготувати корисні канапки з авокадо

Інгредієнти:
 – 1 спіле авокадо;
 – хліб за смаком;
 – 80 г с/с риби;
 – паприка шматочками;
 – лимонний сік;
 – сіль і перець за смаком.

  • Почистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку. М’якоть авокадо розімніть виделкою, збризніть лимонним соком та додайте спецій.
  • Ретельно перемішайте намазку та викладіть на хліб. Поріжте філе риби та покладіть на намазку з авокадо. Смачного!
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