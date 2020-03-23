Рецепти для підняття імунітету під час карантину
16:15, сьогодні
Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку вітамінних рецептів, які з легкістю піднімуть ваш імунітет та допоможуть організму збагатитись корисними мікроелементами.
Салат з морської капусти і яйця
(2 порції)
Як приготувати салат з морської капусти
Інгредієнти:
– 180 г морської капусти;
– 3 яйця;
– 2 ст. л майонезу;
– сіль;
– чорний мелений перець.
- Ретельно миємо яйця, відварюємо їх у підсоленій воді 7-8 хвилин та охолоджуємо холодною водою. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте шматочками.
- Викладіть готову морську капусту в салатницю, додайте яйця та заправте салат майонезом. Додайте спецій за смаком.
Салат з моркви, яблук і горішків
(2 порції)
Як приготувати вітамінний салат з моркви і яблук
Інгредієнти:
– 2 моркви;
– 4 яблука;
– лимонний сік;
– 50 г горішків за смаком.
- Помийте та почистіть моркву від шкірки, натріть овоч на грубій тертці.
- Помийте яблука, розріжте на дві половини та видаліть серединки. Натріть яблука на грубій тертці та збризніть лимонним соком.
- З вечора замочіть горіхи у воді, промийте та наріжте до вітамінного салату.
Запечене броколі з сиром та курчам
(4 порції)
Як приготувати запіканку з броколі
Інгредієнти:
– 1 головка броколі;
– 200 г сиру Фета;
– 1 куряче філе;
– 2 яйця;
– 100 г молока;
– сіль і перець за смаком.
- Свіжу головку броколі замочіть в холодній підсоленій воді на 30 хв. Відріжте ножем суцвіття броколі та викладіть в деко.
- Куряче філе поріжте на невеличкі шматочки, посоліть та поперчіть за смаком. Додайте в деко до броколі.
- В окремій мисці збийте яйця зі спеціями та молоком. Влийте в деко та викладіть шматочки сиру Фета.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте запіканку 40-45 хвилин до готовності.
Канапки з авокадо і слабо солоної риби
(2 порції)
Як приготувати корисні канапки з авокадо
Інгредієнти:
– 1 спіле авокадо;
– хліб за смаком;
– 80 г с/с риби;
– паприка шматочками;
– лимонний сік;
– сіль і перець за смаком.
- Почистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку. М’якоть авокадо розімніть виделкою, збризніть лимонним соком та додайте спецій.
- Ретельно перемішайте намазку та викладіть на хліб. Поріжте філе риби та покладіть на намазку з авокадо. Смачного!
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