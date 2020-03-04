Легкі салати – рецепти корисних салатів на 8 березня 2020

А ви вже придумали, що будете готувати на 8 березня? Смачно 24 підготував для вас підбірку легких та корисних салатів, які зможе приготувати будь-яка господиня.

Фруктовий салат з вершками

(4 порції)

Легкий салат на 8 березня

Інгредієнти:

– 1 яблуко;

– 1 груша;

– 1 банан;

– 2 мандаринки;

– 2 ківі;

– 100 г винограду;

– 300 мл. вершків;

– 5 ст. л цукрової пудри;

– 1 ч. л цукру.

Ретельно помийте всі фрукти водою, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки і насіння. Яблуко та грушу наріжте невеликими кубиками, ківі півкільцями, банан кружечками. Почищену мандаринку розділіть на часточки та кожну з них розріжте навпіл.

Відділіть виноград від гілочки та розріжте на дві половинки.

Для крему збийте міксером у глибокій мисці жирні вершки з цукровою пудрою та цукром. Вершки при збиванні повинні збільшитись у 3-4 рази.

Для подачі страви візьміть красиві салатниці або спеціальний десертний посуд. Першим шаром викладіть порізану грушу, далі яблука та шматочки мандаринів. Красиво викладіть шматочки бананів та ківі. Викладіть кілька ложок крему та продублюйте шар з яблук та груші. Красиво викладіть виноград без кісточок та за допомогою кондитерського мішка задекоруйте десерт солодким кремом. Смачного!

Рецепт фруктового салату на 8 березня з відео:

Теплий салат з морепродуктами

(4 порції)

Рецепт салату з морепродуктами

Інгредієнти:

– пучок свіжої зеленої цибулі;

– 2 шт болгарського перцю;

– 3 шт картоплі;

– 400 г морепродуктів;

– листя салату;

– 3 ст. л лимонного соку;

– 3 ст. л оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець за смаком.

Помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності в підсоленій воді. Охолодіть відварену картоплю та наріжте маленьким кубиком. Помийте зелену цибулю та наріжте її кільцями.

Ретельно помийте болгарський перець, видаліть насіння та зріжте капелюшок. Наріжте перець тоненькою соломкою.

Розігрійте сковорідку з оливковою олією, підсмажте морепродукти кілька хвилин та додайте до них картоплю.

В окрему невеличку миску вичавіть сік з лимона, додайте подрібнений часник, оливкову олію і ретельно перемішуємо всі інгредієнти.

Помиті та висушене листя салату порвіть руками на шматочки, викладіть в презентаційну тарілку. Посипте салат зеленою цибулькою, болгарським перцем, додаємо засмажку з морепродуктами та щедро полийте салат соусом. За бажанням салат з морепродуктів можна посипати кунжутом. Смачного!

Рецепт приготування теплого салату з морепродуктами з відео:

“Шопський” салат

(4 порції)

Рецепт “Шопського” салату

Інгредієнти:

– 3 помідори;

– 3 свіжих огірків;

– 1 цибулина;

– 200 г сиру Моцарела;

– 2 ст. л оливкової олії;

– 1 зелений болгарський перець;

– сіль, перець за смаком.

Ретельно помийте огірки, болгарський перець та помідори. Висушіть овочі паперовим рушником та почистіть від шкірки і насіння.

Наріжте овочі середнім кубиком та перекладіть в глибоку салатницю. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте півкільцями, додайте до салату. Перемішайте всі інгредієнти в салатниці.

Викладіть овочі на презентаційну тарілку, додайте спецій та заправте оливковою олією. Натріть на грубій тертці сир та посипте ним салат. Смачного!

Рецепт приготування салату “Шопський” з відео: