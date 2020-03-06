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Закуски на 8 березня: легкі рецепти

13:37, сьогодні

Легкі закуски на 8 березня – рецепти з фото – меню на 8 березня

До Дня 8 березня Смачно 24 підготував для вас підбірку легких у приготуванні рецептів закусок до святкового столу. Сирна закуска, яка тане в роті, ідеальний жіночий салат Капрезе з хурмою, шоколадна насолода в поєднанні з бананами та вітамінний мікс-салат в апельсиновій чашечці підкорить свої бездоганним смаком навіть гурмана.

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Запечений камамбер з часником і травами

(2 порції)

камамбер з часником і травами

Рецепт закуски з камамберу

Інгредієнти:
 – 2 головки камамберу ( в маленькій коробці);
 – 2 гілочки чебрецю або розмарину;
 – 4 зубчики часнику;
 – 2 ст. л оливкової олії.

  • Відкрийте сир, розгорніть його та вийміть папір з упакування. Для випікання камамберу він зайвий. Покладіть сир назад до коробочки.
  • Гострим ножем зробіть кілька розрізів зверху на сирі та обережно покладіть в них подрібнені трави та нарізаний дрібним кубиком часник. 
  • Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте камамбер 10-12 хвилин. Дістаньте сир з духовки та зробіть отвір ножем. До запеченого сиру чудово смакуватимуть рум'яні брускети та мед.

Банани в шоколаді на паличці

(2 порції)

банани в шоколаді

Рецепт бананів в шоколаді

Інгредієнти:
 – 6 маленьких бананів;
 – 200 г молочного шоколаду;
 – 100 г вершкового масла;
 – різнокольорова кондитерська посипка, горішки для оздоблення;

  • Помийте та почистіть банани від шкірки, розріжте банани на дві половини.
  • У невелику каструлю наберіть 200 мл води та поставте миску для парової бані. Шоколад поламайте руками на шматочки, додайте вершкового масла та покладіть в миску. Перемішуйте шоколад з масло силіконовою лопаткою до однорідної консистенції. 
  • Встроміть палички в банани та занурте в шоколадну масу. Прикрасіть кондитерською посипкою та викладіть банани на пергамент. 
  • Охолодіть готові банани холодильнику до застигання шоколаду та подавайте на стіл.

Салат “Дамський капрезе”

(2 порції)

капрезе з хурмою

Рецепт салату Капрезе з хурмою

Інгредієнти:
 – 1 хурма;
 – 125 г сиру “Моцарела”;
 – 1 жменя гарбузового насіння;
 – оливкова олія за смаком;
 – бальзамічний оцет за смаком
 – свіжий базилік.

  • Для салату краще обрати твердий сорт хурми. Ретельно помийте хурму, зніміть шкірку та наріжте кільцями.
  • Моцарелу наріжте кільцями. Підготуйте для салату плоску тарілку та почергово викладайте моцарелу та хурму.
  • Полийте салат оливковою олією, бальзаміком та насінням гарбуза. Помийте листя базиліку та викладіть його зверху на салат.

Фруктовий салат в апельсинових чашечках

(2 порції)

фруктовий салат в апельсині

Фруктовий салат на 8 березня

Інгредієнти:
 – 2 апельсини;
 – 1 ківі;
 – 100 г винограду;
 – 100 г полуниці;
 – мед і сік лимона за смаком;
 – зерна граната.

  • Ретельно помийте фрукти та просушіть паперовим рушником. З апельсинів зріжте капелюшки, вийміть м’якоть.
    Важливо: Не пошкодьте шкірку апельсина.
  • Поріжте на невеликі шматочки очищене ківі, виноград, полуницю та м’якоть апельсина.
  • Змішайте в окремій посудині мед та лимонний сік та заправте ним фруктовий салат.
  • Наповніть вітамінним салатом шкірки апельсинів та задекоруйте зернами гранату. Смачного!
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