До Дня 8 березня Смачно 24 підготував для вас підбірку легких у приготуванні рецептів закусок до святкового столу. Сирна закуска, яка тане в роті, ідеальний жіночий салат Капрезе з хурмою, шоколадна насолода в поєднанні з бананами та вітамінний мікс-салат в апельсиновій чашечці підкорить свої бездоганним смаком навіть гурмана.

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Запечений камамбер з часником і травами

(2 порції)

Рецепт закуски з камамберу

Інгредієнти:

– 2 головки камамберу ( в маленькій коробці);

– 2 гілочки чебрецю або розмарину;

– 4 зубчики часнику;

– 2 ст. л оливкової олії.

Відкрийте сир, розгорніть його та вийміть папір з упакування. Для випікання камамберу він зайвий. Покладіть сир назад до коробочки.

Гострим ножем зробіть кілька розрізів зверху на сирі та обережно покладіть в них подрібнені трави та нарізаний дрібним кубиком часник.

Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте камамбер 10-12 хвилин. Дістаньте сир з духовки та зробіть отвір ножем. До запеченого сиру чудово смакуватимуть рум'яні брускети та мед.

Банани в шоколаді на паличці

(2 порції)

Рецепт бананів в шоколаді

Інгредієнти:

– 6 маленьких бананів;

– 200 г молочного шоколаду;

– 100 г вершкового масла;

– різнокольорова кондитерська посипка, горішки для оздоблення;

Помийте та почистіть банани від шкірки, розріжте банани на дві половини.

У невелику каструлю наберіть 200 мл води та поставте миску для парової бані. Шоколад поламайте руками на шматочки, додайте вершкового масла та покладіть в миску. Перемішуйте шоколад з масло силіконовою лопаткою до однорідної консистенції.

Встроміть палички в банани та занурте в шоколадну масу. Прикрасіть кондитерською посипкою та викладіть банани на пергамент.

Охолодіть готові банани холодильнику до застигання шоколаду та подавайте на стіл.

Салат “Дамський капрезе”

(2 порції)

Рецепт салату Капрезе з хурмою

Інгредієнти:

– 1 хурма;

– 125 г сиру “Моцарела”;

– 1 жменя гарбузового насіння;

– оливкова олія за смаком;

– бальзамічний оцет за смаком

– свіжий базилік.

Для салату краще обрати твердий сорт хурми. Ретельно помийте хурму, зніміть шкірку та наріжте кільцями.

Моцарелу наріжте кільцями. Підготуйте для салату плоску тарілку та почергово викладайте моцарелу та хурму.

Полийте салат оливковою олією, бальзаміком та насінням гарбуза. Помийте листя базиліку та викладіть його зверху на салат.

Фруктовий салат в апельсинових чашечках

(2 порції)

Фруктовий салат на 8 березня

Інгредієнти:

– 2 апельсини;

– 1 ківі;

– 100 г винограду;

– 100 г полуниці;

– мед і сік лимона за смаком;

– зерна граната.