Закуски на 8 березня: легкі рецепти
13:37, сьогодні
До Дня 8 березня Смачно 24 підготував для вас підбірку легких у приготуванні рецептів закусок до святкового столу. Сирна закуска, яка тане в роті, ідеальний жіночий салат Капрезе з хурмою, шоколадна насолода в поєднанні з бананами та вітамінний мікс-салат в апельсиновій чашечці підкорить свої бездоганним смаком навіть гурмана.
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Запечений камамбер з часником і травами
(2 порції)
Рецепт закуски з камамберу
Інгредієнти:
– 2 головки камамберу ( в маленькій коробці);
– 2 гілочки чебрецю або розмарину;
– 4 зубчики часнику;
– 2 ст. л оливкової олії.
- Відкрийте сир, розгорніть його та вийміть папір з упакування. Для випікання камамберу він зайвий. Покладіть сир назад до коробочки.
- Гострим ножем зробіть кілька розрізів зверху на сирі та обережно покладіть в них подрібнені трави та нарізаний дрібним кубиком часник.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте камамбер 10-12 хвилин. Дістаньте сир з духовки та зробіть отвір ножем. До запеченого сиру чудово смакуватимуть рум'яні брускети та мед.
Банани в шоколаді на паличці
(2 порції)
Рецепт бананів в шоколаді
Інгредієнти:
– 6 маленьких бананів;
– 200 г молочного шоколаду;
– 100 г вершкового масла;
– різнокольорова кондитерська посипка, горішки для оздоблення;
- Помийте та почистіть банани від шкірки, розріжте банани на дві половини.
- У невелику каструлю наберіть 200 мл води та поставте миску для парової бані. Шоколад поламайте руками на шматочки, додайте вершкового масла та покладіть в миску. Перемішуйте шоколад з масло силіконовою лопаткою до однорідної консистенції.
- Встроміть палички в банани та занурте в шоколадну масу. Прикрасіть кондитерською посипкою та викладіть банани на пергамент.
- Охолодіть готові банани холодильнику до застигання шоколаду та подавайте на стіл.
Салат “Дамський капрезе”
(2 порції)
Рецепт салату Капрезе з хурмою
Інгредієнти:
– 1 хурма;
– 125 г сиру “Моцарела”;
– 1 жменя гарбузового насіння;
– оливкова олія за смаком;
– бальзамічний оцет за смаком
– свіжий базилік.
- Для салату краще обрати твердий сорт хурми. Ретельно помийте хурму, зніміть шкірку та наріжте кільцями.
- Моцарелу наріжте кільцями. Підготуйте для салату плоску тарілку та почергово викладайте моцарелу та хурму.
- Полийте салат оливковою олією, бальзаміком та насінням гарбуза. Помийте листя базиліку та викладіть його зверху на салат.
Фруктовий салат в апельсинових чашечках
(2 порції)
Фруктовий салат на 8 березня
Інгредієнти:
– 2 апельсини;
– 1 ківі;
– 100 г винограду;
– 100 г полуниці;
– мед і сік лимона за смаком;
– зерна граната.
- Ретельно помийте фрукти та просушіть паперовим рушником. З апельсинів зріжте капелюшки, вийміть м’якоть.
Важливо: Не пошкодьте шкірку апельсина.
- Поріжте на невеликі шматочки очищене ківі, виноград, полуницю та м’якоть апельсина.
- Змішайте в окремій посудині мед та лимонний сік та заправте ним фруктовий салат.
- Наповніть вітамінним салатом шкірки апельсинів та задекоруйте зернами гранату. Смачного!
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