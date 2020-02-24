В перший день святкування Масляної, Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку рецептів начинок до млинців на кожен день. Солодкі з домашнім сиром, з родзинками, яблуками та солені з рибою та м'ясним фаршем. Також, ми не забули про дивовижні млинці з ікрою до святкового недільного столу.

Що таке Масляна

Масляна – вважається одним із найстаріших свят слов’янських народів, яка зберегла свої традиції в наші дні з язичницької культури та починається за тиждень до Великого посту. З давніх-давен, Масляна пов'язана з тим, що в тиждень перед Великим постом з раціону харчування виключалися м'ясні продукти, а з молочних готували млинці. Веселими забавами та гуляннями люди намагались пробудити весну та прогнати люту зиму.

Смачно 24 підготував для вас рецепти млинців на Масляну по днях тижня. І розпочнемо ми традиційно з понеділка та рецепта надзвичайно смачних млинців з сирною начинкою.

Покрокове приготування тіста для млинців на молоці за рецептом Смачно 24.

Млинці з сиром і цедрою апельсина

Інгредієнти для сирної начинки:

– 300 г домашнього сиру;

– цедра одного апельсину;

– ванільний цукор за смаком;

– 2 ст. л цукру.

Ретельно помийте апельсин, просушіть його паперовим рушником та зніміть з нього цедру.

Домашній сир ретельно вимішайте з цукром і ванільним цукром, додайте цедру апельсину та ще раз перемішайте. Начинка для млинців готова.

У вівторок потіште свою родину млинцями з ніжною начинкою із вершкового крем-сиру та сьомги.

Млинці з рибою

Інгредієнти для начинки з рибою:

– 180 г сьомги х/к (лосось або форель);

– 200 г крем-сиру;

– кріп за смаком;

– 1 зубчик часнику.

Викладіть крем-сир в окрему тарілку, змішайте з дрібно рубленою зеленню кропу та часником. Додайте спецій та ретельно перемішайте.

Наріжте тоненькими шматочками філе риби. Викладіть на млинець крем-сир зі спеціями, зверху покладіть шматочки риби та заверніть млинець. Смачного!

У середу приготуйте млинці з бананами та арахісовою пастою – їх просто обожнюють дітки.

Млинці з бананом і арахісовою пастою

Інгредієнти для начинки з бананів:

– 400 г сирого арахісу;

– 2 ст. л меду;

– ½ ч.л солі;

– 2 шт банана;

– 1 ст.л олії.

Розігрійте духовку до 180 градусів та викладіть на деко арахіс. Прожарте арахіс 15-20 хвилин періодично помішуючи його лопаткою. Дайте арахісу охолонути та зніміть лушпиння.

За допомогою блендера подрібніть арахіс, додайте до нього мед та олію та ще раз подрібніть. Посоліть арахісову пасту сіллю та перемішайте. Змажте млинці арахісовою пастою та викладіть порізаний шматочками банан. Закрутіть готові млинці в трубочки і подавайте до столу.

Ідеальним обідом у четвер будуть млинці з м’ясним фаршем.

Млинці з м’ясом

Інгредієнти для начинки з м’ясом:

– 250 г фаршу;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– олія для смаження;

– спеції за смаком.

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. Помийте моркву та натріть на грубій тертці. Розігрійте сковорідку, влийте олію та смажте цибулю з морквою до золотистої скоринки. Додайте спецій за смаком.

Додайте до овочів м’ясний фарш, ретельно перемішайте та посоліть. Викладіть на млинець готовий фарш та заверніть. Смачного!

Солодким сніданок у п’ятницю стануть для вашої родини млинці з сиром та родзинками. За бажанням, до млинців можна додати курагу та шоколадну крихту.

Млинці з сиром та родзинками

Інгредієнти для начинки з сиру та родзинок:

– 250 г домашнього сиру;

– 3 ст. л сметани;

– 3 ст. л цукру;

– родзинки (курага, шоколадна крихта) за смаком;

– ваніль за смаком;

– дрібка солі.

Ретельно потріть сир через сито, щоб не було грудочок. Додайте до сиру сметану, цукор, ваніль та дрібку солі – ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

Додайте до готової сирної маси родзинки, перемішайте та начиніть млинці. Смачного!

Солодкі млинці з яблучною начинкою можна приготувати на десерт у суботу. Начинка з яблук не складна у приготуванні та відмінно смакує з млинцями.

Млинці з яблуками

Інгредієнти для начинки з яблук:

– 4 яблука;

– 15 мл води;

– 50 г цукрової пудри;

– 50 г молочного шоколаду.

Ретельно помийте яблука, видаліть серединки та зріжте шкірку. Наріжте яблука невеличкими шматочками та висипте у невеличку каструлю.Налийте в каструлю воду, додайте цукрової пудри та після того як яблучна маса закипить, зменште вогонь та тушіть до готовності.

У теплу яблучну масу додайте шматочки шоколаду та ретельно вимішайте до однорідної маси.

Викладіть начинку на млинець, загорніть та додатково зверху посипте цукровою пудрою. Запікайте в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 2-3 хвилин.

У неділю приготуйте для своїх рідних млинці з червоною ікрою та вершковим сиром.

Млинці з червоною ікрою

Інгредієнти для млинців з ікрою:

– 100 г сметани;

– 200 г вершкового сиру;

– свіжа зелень за смаком;

– 120 г червоної ікри.