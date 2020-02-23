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Млинці на Масляну: рецепти з начинками покроково з фото

10:19, сьогодні

Смачно 24 підготував для корисні рецепти на Масляну 2020. Млинці – традиційна українська страва, яку готують у кожній сім'ї та її обожнюють діти. Адже, якщо додати до тіста на млинці свіжовичавлений сік з буряка або шпинату – отримаємо кольорові млинці. Начинок для млинців є багато і сьогодні ми підготували для вас найкращі з них!

Солодкі начинки для млинців на Масляну 2020

Начинка з сиром і родзинками

млинці з сиром

Рецепт начинки з сиром для млинців

Інгредієнти:
 – домашній сир 300 г;
 – родзинки 100 г;
 – ванільний цукор за смаком.

  • Родзинки помийте водою та залийте окропом на декілька хвилин. Зцідіть водуз родзинок та просушіть їх на паперовому рушнику.
  • Подрібніть виделкою домашній сир, додайте до нього ванільний цукор та родзинки. Ретельно перемішайте солодку начинку з домашнього сиру до однорідної маси.

Начинка для млинців з бананами

млинці з бананом

Рецепт млинців з бананом

Інгредієнти:
 – банани 3 шт;
 – вершкове масло 100 г;
 – цукор 2 ст. л. ;
 – сік половини лимона.

  • Почистіть банани від шкірки та розмніть їх у мисці виделкою. Додайте до бананів лимоний сік та ретельно перемішайте масу.
  • На паровій бані розтопіть вершкове масло, додайте цукор та збийте вінчиком до повного його розчинення. З’єднайте з банановою масою та ще раз перемішайте. Начинка для млинців готова.

Начинка для млинців з яблуками

млинці з яблуками

Млинці з яблуками на Масляну

Інгредієнти:
 – яблука 4 шт;
 – цукрова пудра 50 г;
 – молочний шоколад 50 г;
 – вода 15 мл.

  • Помийте яблука, видаліть серединки та шкірку. Поріжте яблука невеликими шматочками та відваріть в каструлі з водою й цукровою пудрою 7-8 хвилин. 
  • Зніміть готові яблука з вогню та додайте до них молочний шоколад. Вимішуйте масу до повного розчинення шоколаду. Смачного!
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