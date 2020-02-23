Смачно 24 підготував для корисні рецепти на Масляну 2020. Млинці – традиційна українська страва, яку готують у кожній сім'ї та її обожнюють діти. Адже, якщо додати до тіста на млинці свіжовичавлений сік з буряка або шпинату – отримаємо кольорові млинці. Начинок для млинців є багато і сьогодні ми підготували для вас найкращі з них!

Солодкі начинки для млинців на Масляну 2020

Начинка з сиром і родзинками

Рецепт начинки з сиром для млинців

Інгредієнти:

– домашній сир 300 г;

– родзинки 100 г;

– ванільний цукор за смаком.

Родзинки помийте водою та залийте окропом на декілька хвилин. Зцідіть водуз родзинок та просушіть їх на паперовому рушнику.

Подрібніть виделкою домашній сир, додайте до нього ванільний цукор та родзинки. Ретельно перемішайте солодку начинку з домашнього сиру до однорідної маси.

Начинка для млинців з бананами

Рецепт млинців з бананом

Інгредієнти:

– банани 3 шт;

– вершкове масло 100 г;

– цукор 2 ст. л. ;

– сік половини лимона.

Почистіть банани від шкірки та розмніть їх у мисці виделкою. Додайте до бананів лимоний сік та ретельно перемішайте масу.

На паровій бані розтопіть вершкове масло, додайте цукор та збийте вінчиком до повного його розчинення. З’єднайте з банановою масою та ще раз перемішайте. Начинка для млинців готова.

Начинка для млинців з яблуками

Млинці з яблуками на Масляну

Інгредієнти:

– яблука 4 шт;

– цукрова пудра 50 г;

– молочний шоколад 50 г;

– вода 15 мл.