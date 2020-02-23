Млинці на Масляну: рецепти з начинками покроково з фото
10:19, сьогодні
Смачно 24 підготував для корисні рецепти на Масляну 2020. Млинці – традиційна українська страва, яку готують у кожній сім'ї та її обожнюють діти. Адже, якщо додати до тіста на млинці свіжовичавлений сік з буряка або шпинату – отримаємо кольорові млинці. Начинок для млинців є багато і сьогодні ми підготували для вас найкращі з них!
Солодкі начинки для млинців на Масляну 2020
Начинка з сиром і родзинками
Рецепт начинки з сиром для млинців
Інгредієнти:
– домашній сир 300 г;
– родзинки 100 г;
– ванільний цукор за смаком.
- Родзинки помийте водою та залийте окропом на декілька хвилин. Зцідіть водуз родзинок та просушіть їх на паперовому рушнику.
- Подрібніть виделкою домашній сир, додайте до нього ванільний цукор та родзинки. Ретельно перемішайте солодку начинку з домашнього сиру до однорідної маси.
Начинка для млинців з бананами
Рецепт млинців з бананом
Інгредієнти:
– банани 3 шт;
– вершкове масло 100 г;
– цукор 2 ст. л. ;
– сік половини лимона.
- Почистіть банани від шкірки та розмніть їх у мисці виделкою. Додайте до бананів лимоний сік та ретельно перемішайте масу.
- На паровій бані розтопіть вершкове масло, додайте цукор та збийте вінчиком до повного його розчинення. З’єднайте з банановою масою та ще раз перемішайте. Начинка для млинців готова.
Начинка для млинців з яблуками
Млинці з яблуками на Масляну
Інгредієнти:
– яблука 4 шт;
– цукрова пудра 50 г;
– молочний шоколад 50 г;
– вода 15 мл.
- Помийте яблука, видаліть серединки та шкірку. Поріжте яблука невеликими шматочками та відваріть в каструлі з водою й цукровою пудрою 7-8 хвилин.
- Зніміть готові яблука з вогню та додайте до них молочний шоколад. Вимішуйте масу до повного розчинення шоколаду. Смачного!
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