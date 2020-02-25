Млинці можна подавати з будь-якими начинками: солодкими, соленими та навіть пустими – без начинки. Тісто на млинці готується просто та швидко, а чим начинити готовий смаколик – ми вам підкажемо! Смачно 24 підготував для нас підбірку начинок для млинців з м'ясом, печінкою, яйцями та хроном. Млинці з соленими начинками чудово підійдуть для святкового та обіднього столу. Смачного!

Млинці з м’ясом

Рецепт млинців з м’ясом

Інгредієнти для м’ясної начинки:

– 300 г відвареного м’яса;

– 2 цибулини;

– вершкове масло для смаження;

– спеції за смаком.

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте ножем. Обсмажте цибулю на розігрітій сковорідці до золотистого кольору.

Заздалегідь відварене м’ясо подрібніть блендером або пропустіть через м’ясорубку. Додайте м’ясо до смаженої цибульки та ретельно перемішайте. Смажте м’ясну начинку 7-8 хвилин, посоліть, додайте спецій для аромату та смаку. Найкраще до м’яса підходять такі прянощі: перець чилі, мускатний горіх та хмелі-сунелі.

Млинці з курячою печінкою

Рецепт млинців з печінкою

Інгредієнти для начинки з печінки:

– 300 г курячої печінки;

– 3 цибулини;

– 1 морквина;

– 3 яйця;

– соняшникова олія для смаження;

– 1 ст. л вершків або сметани;

– спеції за смаком.

Помийте курячу печінку, відваріть у невеликій каструлі з водою до готовності та подрібніть на м'ясорубці або в блендері.

Курячі яйця відваріть до готовності в підсоленій воді, почистіть від шкарлупи та натріть на дрібній тертці.

Відваріть почищену моркву до готовності, охолодіть та натріть на дрібній тертці.

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку, влийте олії та обсмажуйте цибулю до золотистої скоринки. Додайте до цибулі печінку, моркву та ретельно перемішайте начинку, посоліть і поперчіть.Обсмажуйте печінку не більше 5 хвилин. За бажанням до засмажки можна додати 1 столову ложку вершків або жирної сметани.

Змішайте засмажку з яйцями та перемішайте до однорідної маси.

Млинці з курячим філе і сиром

Рецепт млинців з куркою та сиром

Інгредієнти для начинки з куркою:

– 2 курячих філе;

– 2 ст. л сметани;

– 150 г твердого сиру;

– 1 цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– вершкове масло для смаження;

– спеції за смаком.

У невеликій каструлі відваріть куряче філе до готовності, охолодіть та наріжте невеличкими шматочками.

На грубій тертці натріть твердий сир. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте. Розігрійте сковорідку, додайте вершкового масла та підсмажте на ньому цибулю до золотої скоринки.

В окремій мисці змішайте підсмажену цибулю, курку та твердий сир. Додайте сметану та подрібнений часник – ретельно перемішайте начинку для млинців до однорідної маси. Посоліть та поперчіть начинку та ще раз перемішайте. За бажанням готові млинці можна посипати нарізаною зеленню. Млинці можна загорнути традиційним способом, або нарізати.

Млинці з начинкою з яєць і свіжої зелені

Рецепт млинців з яйцем і свіжою зеленню

Інгредієнти для начинки з яйцями:

– 6 курячих яєць;

– один пучок свіжого кропу та зеленої цибулі;

– 1 ст. л сметани;

– 1 зубчик часнику за смаком;

– 3 ст. л майонезу;

– спеції за смаком.

Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності, охолодіть та почистіть від шкарлупи. В глибокій салатниці натріть яйця на дрібній тертці.

Ретельно помийте свіжу зелень, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте. Додайте зелень до яєць, спеції та перемішайте до однорідної маси.

Щоб приготувати соус для начинки з’єднайте сметану та майонез, додайте до яєчної маси та ще раз добре вимішайте. Для гостроти та аромату в яєчну начинку для млинців можна додати зубчик часнику.

Сирна начинка для млинців з хроном

Рецепт гострих млинців з хроном і сиром

Інгредієнти для сирної начинки:

– 150 г вершкового сиру;

– 2 зубчики часнику;

– 1-2 ч. л тертого хрону;

– кріп за смаком.