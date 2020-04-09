Фарбування яєць до Великодня натуральними продуктами – рецепти

Как покрасить яйца на Пасху из натуральных красителей

А ви вже знаєте, як будете декорувати пасхальні яйця на Великдень? Смачно 24 підготував для вас цікаві поради, як ви самостійно, з простих домашніх продуктів та спецій, можете зафарбувати курячі яйця на Великдень.

Коричневий колір – мелена кава

Щоб пофарбувати курячі яйця у натуральний коричневий колір відваріть їх у 250 мл води з кавовими зернами протягом 5-8 хвилин. Залиште яйця у кавовій воді на кілька годин.

Червоний колір – буряковий сік

Щоб ваші пасхальні яйця забарвились у яскравий червоний колір вичавіть сік з буряка або натріть його на грубій тертці та розведіть з невеликою кількістю води. Занурте попередньо зварені яйця у воду з буряковим соком та залиште в каструлі на 3-4 години.

Теракотовий колір – лушпиння цибулі

Для отримання красивого теракотового кольору відваріть яйця у воді з великою кількістю цибулевого лушпиння та залиште настоятись 2-3 години.

Крашанки на Великдень

Оранжевий колір – морквяний сік

Вичавіть сік з моркви, розбавте з водою та варіть яйця у морквяному соку 5-8 хвилин. Для кращого результату залиште яйця у воді на кілька годин.

Зелений колір – шпинатний сік

Дрібна наріжте листя шпинату та відваріть яйця у воді з зеленню протягом 5-8 хвилин. Виключіть вогонь під каструлею та залиште яйця у воді зі шпинатом на кілька годин.

Фіолетовий колір – синя капуста

Щоб отримати красиве фіолетове забарвлення яєць – дрібно насічіть синю капусту, додайте 250 мл води та замочіть попередньо відварені яйця на 3 години.

Жовтий колір – мелена куркума

Яскраве жовте забарвлення яєць можна отримати, якщо відварити їх у куркумі. Додайте у невелику каструлю 250 мл води, куркуму та варіть яйця 5-8 хвилин. Дайте пасхальним яйцям настоятись у воді зі спецією кілька годин.