Фарбування яєць до Великодня натуральними продуктами – рецепти

Як розфарбувати пасхальні яйця натуральними барвниками
16:00, сьогодні
Как покрасить яйца на Пасху из натуральных красителей
А ви вже знаєте, як будете декорувати пасхальні яйця на Великдень? Смачно 24 підготував для вас цікаві поради, як ви самостійно, з простих домашніх продуктів та спецій, можете зафарбувати курячі яйця на Великдень.
Коричневий колір – мелена кава
Щоб пофарбувати курячі яйця у натуральний коричневий колір відваріть їх у 250 мл води з кавовими зернами протягом 5-8 хвилин. Залиште яйця у кавовій воді на кілька годин.
Червоний колір – буряковий сік
Щоб ваші пасхальні яйця забарвились у яскравий червоний колір вичавіть сік з буряка або натріть його на грубій тертці та розведіть з невеликою кількістю води. Занурте попередньо зварені яйця у воду з буряковим соком та залиште в каструлі на 3-4 години.
Теракотовий колір – лушпиння цибулі
Для отримання красивого теракотового кольору відваріть яйця у воді з великою кількістю цибулевого лушпиння та залиште настоятись 2-3 години.
Крашанки на Великдень
Оранжевий колір – морквяний сік
Вичавіть сік з моркви, розбавте з водою та варіть яйця у морквяному соку 5-8 хвилин. Для кращого результату залиште яйця у воді на кілька годин.
Зелений колір – шпинатний сік
Дрібна наріжте листя шпинату та відваріть яйця у воді з зеленню протягом 5-8 хвилин. Виключіть вогонь під каструлею та залиште яйця у воді зі шпинатом на кілька годин.
Фіолетовий колір – синя капуста
Щоб отримати красиве фіолетове забарвлення яєць – дрібно насічіть синю капусту, додайте 250 мл води та замочіть попередньо відварені яйця на 3 години.
Жовтий колір – мелена куркума
Яскраве жовте забарвлення яєць можна отримати, якщо відварити їх у куркумі. Додайте у невелику каструлю 250 мл води, куркуму та варіть яйця 5-8 хвилин. Дайте пасхальним яйцям настоятись у воді зі спецією кілька годин.
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