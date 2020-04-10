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Рецепти недорогих салатів на Великдень

17:06, сьогодні

Недорогі салати на Великдень 2020 – оригінальні рецепти

Недорогие салаты на Пасху

Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку простих та недорогих рецептів, які ви з легкістю зможете приготувати на Великдень. Гайда готувати смачні салати разом зі Смачно 24!

Салат з курки

(4 порції)

салат з курки на Великдень

Салат з курки на Великдень

Інгредієнти:
 – 400-500 г відвареного курячого філе;
 – 1 банка консервованих ананасів;
 – 1 банка консервованої кукурудзи;
 – 3 варених яйця;
 – 200 г твердого сиру;
 – майонез за смаком;
 – сіль, перець за смаком.

Наріжте курку, яйця, ананаси кубиком – викладіть у глибоку миску.

Додайте до інгредієнтів кукурудзу, нарізаний маленькими шматочками сир та заправте салат майонезом. Посоліть та поперчіть салат з курки за смаком.

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Салат з шинкою

(4 порції)

салат гніздо глухаря

Салат з шинкою на Великдень

Інгредієнти:
 – 6 картоплин;
 – 400 г шинки;
 – 4 шт. солоних огірків;
 – 10 шт. перепелиних яєць;
 – 3 ст. л майонезу;
 – 3 гілочки свіжого кропу;
 – олія для смаження;
 – сіль за смаком.

Помийте та почистіть картоплю від лушпиння. Натріть половину картоплі на тертці для корейської моркви. Викладіть її на паперовий рушник, щоб позбавитись зайвої вологи.

У невелику каструлю налийте олії для фритюру. Підсмажте картоплю до золотавої скоринки та викладіть на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія.

Іншу половину сирої картоплі відваріть до готовності в підсоленій воді. Також відваріть перепелині яйця. Почистіть від шкарлупи та охолодіть.

Наріжте шинку кубиками, картоплю, солоні огірки та 7 яєць наріжте соломкою. Решту яєць залишіть для декору.

В глибокій мисці перемішайте всі нарізані інгредієнти, заправте їх майонезом та додайте спецій. На сервірувальній тарілці викладіть перший шар з заправлених інгредієнтів, надавши йому форму гнізда.

Покриваємо салат смаженою картоплею, по центру викладіть подрібнений кріп та цілі перепелині яйця. Смачного!

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Салат з пекінської капусти

(4 порції)

салат з пекінки і гранату

Як приготувати недорогий салат з пекінки на Великдень

Інгредієнти:
 – 1 качан пекінської капусти;
 – зерна гранату;
 – 4 шт. ківі;
 – майонез.

Дрібно наріжте пекінську капусту, викладіть її у глибоку миску.

Помийте та почистіть ківі, зніміть шкірку та наріжте м’якоть половинками та додайте до пекінської капусти.

Почистіть гранат, додайте зерна до салату та заправте майонезом. Ретельно перемішайте салат та викладіть в салатницю. Смачного!

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