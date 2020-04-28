24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Новини кулінарії Цікаві підбірки Недорогі салати: смачні рецепти

Недорогі салати: смачні рецепти

12:12, сьогодні

Недорогі салати – рецепти простих салатів на кожен день

Рецепты недорогих салатов из доступных продуктов

Смачно 24 підготував для вас смачну та недорогу підбірку рецептів салатів з доступних продуктів на кожен день. Для заправки наших салатів ми використовуємо сметану або оливкову олію, відтак приготовані салати низькокалорійні та ще корисніші для вас і вашої родини. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

 Рецепт салату з пекінки

(4 порції)

рецепт салату з пекінки

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:
 – 1 головка пекінської капусти;
 – 1 огірок;
 – 2 помідори;
 – сметана за смаком;
 – сіль, перець.

Ретельно помийте пекінську капусту, просушіть паперовим рушником та насічіть гострим ножем.

Помийте огірок, почистіть від шкірки та наріжте кільцями – додайте до пекінської капусти. Помийте помідори, наріжте шматочками та додайте до салату. Посоліть та поперчіть салат, влийте сметани за смаком та ретельно перемішайте.

Салат найкраще смакує свіжим. Смачного!

 Рецепт салату з яйцями

(4 порції)

салат з яйцем

Як приготувати яєчний салат

Інгредієнти:
 – 6 шт. відварених курячих яєць;
 – 1 пучок свіжої зеленої цибульки;
 – сметана за смаком;
 – сіль, перець.

Заздалегідь відварені та почищені від шкарлупи курячі яйця наріжте шматочками. Зелену цибульку помийте та наріжте кільцями.

У салатниці з’єднайте яйця та зелену цибульку, посоліть та поперчіть салат, заправте сметаною.

Ретельно перемішайте салат та подавайте з хрумкими грінками. Смачного! 

Рецепт салату з редискою

(4 порції)

рецепт салату з редиски

Як приготувати смачний салат з редискою

Інгредієнти:
 – 1 великий пучок редиски;
 – 4 шт. відварених яєць;
 – зелена цибулька за смаком;
 – 2-3 шт. огірків;
 – сіль, перець;
 – оливкова олія за смаком.

Ретельно помийте редиску, зріжте хвостики. Наріжте редиску тоненькими кільцями та викладіть в салатницю.

Почистіть яйця від шкарлупи, розріжте на дві половини та наріжте кубиками. Огірок помийте водою та наріжте кільцями – додайте в салатницю.

Помийте зелену цибульку водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кільцями. Ретельно змішайте всі інгредієнти в салатниці, посоліть та поперчіть салат, заправте оливковою олією та ще раз перемішайте. Смачного!

Цікаві підбірки Новини кулінарії

Новини кулінарії

Як приготувати домашні наливки: смачні рецепти
Цікаві підбірки
Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт
Що можна приготувати з домашнього сиру: смачні рецепти
Цікаві підбірки
Що приготувати з вареної гречки: смачні рецепти
Цікаві підбірки
Ситні страви на швидку руку: смачні рецепти
Цікаві підбірки
Рецепти вітамінних страв на час карантину
Цікаві підбірки
{{lNews.title}}
{{category.name}}
БІЛЬШЕ НОВИН

Останні рецепти

Простий рецепт млинців на воді без дріжджів і соди Покрокова інструкція приготування млинців на воді: легкий рецепт

45 хв

4 порції

Млинці
Як варити курячий бульйон: особливості приготування Покрокова інструкція приготування курячого бульйону

4 год

4 порції

Перші страви
Як приготувати хачапурі по-аджарськи: класичний рецепт Покрокове приготування хачапурі вдома: рецепт з відео

2 год

2 порції

Грузинська