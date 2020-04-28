Недорогі салати – рецепти простих салатів на кожен день

Рецепты недорогих салатов из доступных продуктов

Смачно 24 підготував для вас смачну та недорогу підбірку рецептів салатів з доступних продуктів на кожен день. Для заправки наших салатів ми використовуємо сметану або оливкову олію, відтак приготовані салати низькокалорійні та ще корисніші для вас і вашої родини. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Рецепт салату з пекінки

(4 порції)

Як приготувати салат з пекінської капусти

Інгредієнти:

– 1 головка пекінської капусти;

– 1 огірок;

– 2 помідори;

– сметана за смаком;

– сіль, перець.

Ретельно помийте пекінську капусту, просушіть паперовим рушником та насічіть гострим ножем.

Помийте огірок, почистіть від шкірки та наріжте кільцями – додайте до пекінської капусти. Помийте помідори, наріжте шматочками та додайте до салату. Посоліть та поперчіть салат, влийте сметани за смаком та ретельно перемішайте.

Салат найкраще смакує свіжим. Смачного!

Рецепт салату з яйцями

(4 порції)

Як приготувати яєчний салат

Інгредієнти:

– 6 шт. відварених курячих яєць;

– 1 пучок свіжої зеленої цибульки;

– сметана за смаком;

– сіль, перець.

Заздалегідь відварені та почищені від шкарлупи курячі яйця наріжте шматочками. Зелену цибульку помийте та наріжте кільцями.

У салатниці з’єднайте яйця та зелену цибульку, посоліть та поперчіть салат, заправте сметаною.

Ретельно перемішайте салат та подавайте з хрумкими грінками. Смачного!

Рецепт салату з редискою

(4 порції)

Як приготувати смачний салат з редискою

Інгредієнти:

– 1 великий пучок редиски;

– 4 шт. відварених яєць;

– зелена цибулька за смаком;

– 2-3 шт. огірків;

– сіль, перець;

– оливкова олія за смаком.

Ретельно помийте редиску, зріжте хвостики. Наріжте редиску тоненькими кільцями та викладіть в салатницю.

Почистіть яйця від шкарлупи, розріжте на дві половини та наріжте кубиками. Огірок помийте водою та наріжте кільцями – додайте в салатницю.

Помийте зелену цибульку водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кільцями. Ретельно змішайте всі інгредієнти в салатниці, посоліть та поперчіть салат, заправте оливковою олією та ще раз перемішайте. Смачного!