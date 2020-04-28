Недорогі салати – рецепти простих салатів на кожен день

Недорогі салати: смачні рецепти
12:12, сьогодні
Рецепты недорогих салатов из доступных продуктов
Смачно 24 підготував для вас смачну та недорогу підбірку рецептів салатів з доступних продуктів на кожен день. Для заправки наших салатів ми використовуємо сметану або оливкову олію, відтак приготовані салати низькокалорійні та ще корисніші для вас і вашої родини. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Рецепт салату з пекінки
(4 порції)
Як приготувати салат з пекінської капусти
Інгредієнти:
– 1 головка пекінської капусти;
– 1 огірок;
– 2 помідори;
– сметана за смаком;
– сіль, перець.
Ретельно помийте пекінську капусту, просушіть паперовим рушником та насічіть гострим ножем.
Помийте огірок, почистіть від шкірки та наріжте кільцями – додайте до пекінської капусти. Помийте помідори, наріжте шматочками та додайте до салату. Посоліть та поперчіть салат, влийте сметани за смаком та ретельно перемішайте.
Салат найкраще смакує свіжим. Смачного!
Рецепт салату з яйцями
(4 порції)
Як приготувати яєчний салат
Інгредієнти:
– 6 шт. відварених курячих яєць;
– 1 пучок свіжої зеленої цибульки;
– сметана за смаком;
– сіль, перець.
Заздалегідь відварені та почищені від шкарлупи курячі яйця наріжте шматочками. Зелену цибульку помийте та наріжте кільцями.
У салатниці з’єднайте яйця та зелену цибульку, посоліть та поперчіть салат, заправте сметаною.
Ретельно перемішайте салат та подавайте з хрумкими грінками. Смачного!
Рецепт салату з редискою
(4 порції)
Як приготувати смачний салат з редискою
Інгредієнти:
– 1 великий пучок редиски;
– 4 шт. відварених яєць;
– зелена цибулька за смаком;
– 2-3 шт. огірків;
– сіль, перець;
– оливкова олія за смаком.
Ретельно помийте редиску, зріжте хвостики. Наріжте редиску тоненькими кільцями та викладіть в салатницю.
Почистіть яйця від шкарлупи, розріжте на дві половини та наріжте кубиками. Огірок помийте водою та наріжте кільцями – додайте в салатницю.
Помийте зелену цибульку водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кільцями. Ретельно змішайте всі інгредієнти в салатниці, посоліть та поперчіть салат, заправте оливковою олією та ще раз перемішайте. Смачного!
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