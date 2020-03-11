Пісні бутерброди: швидкі рецепти
12:31, сьогодні
Чим замінити традиційні та вже набридлі сандвічі під час посту? Смачно 24 підготував для вас підбірку простих і швидких у приготуванні бутербродів на будь-який смак.
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Бутерброди з сирими шампіньйонами
(2 порції)
Бутерброд з сирими шампіньйонами
Інгредієнти:
– 6-7 шампіньйонів;
– нежирний майонез або соєва сметана;
– хліб;
– зелень;
– 2-3 зубчики часнику.
- Помийте гриби, почистіть від шкірки та поріжте їх на тонкі скибочки.
- Почистіть часник від лушпиння, дрібно наріжте та змішайте з майонезом або сметаною.
- Нанесіть суміш на хліб, зверху поставте шампіньйони та посипте посіченою зеленню – петрушкою, кропом. За бажанням можна поперчити та додати нарізану цибульку.
Бутерброди з пастою з авокадо
(3 порції)
Бутерброд з пастою з авокадо
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 1 помідор;
– 1-2 зубці часнику;
– 1 ч. л лимонного соку;
– сіль;
– перець;
– хліб.
- Почистіть авокадо, видаліть кісточку та поріжте його маленькими шматочками. Для бланшування помідора зробіть Х-подібний надріз у нижній частині та занурте на одну хвилину в окріп. Почистіть помідор від шкіри та поріжте його на кілька шматків.
- Усі інгредієнти покладіть в блендер, додайте туди почищений від лушпиння товчений часник, полийте лимонним соком, поперчіть та посоліть. Ретельно подрібніть інгредієнти до однорідної маси.
- Паста з авокадо найкраще смакує з білим хлібом або брускетою.
Бутерброди зі свіжими та в’яленими томатами
(5 порцій)
Брускета з томатами
Інгредієнти:
– 1 свіжий помідор;
– 3-4 в’ялені томати;
– 2 зубці часнику;
– 10 штук оливок;
– свіжий базилік;
– хліб.
- Свіжі помідори почистіть від шкірки та насіння. Наріжте дрібними кубиками свіжі та в’ялені помідори, викладіть їх в невеличку миску.
- Оливки та почищений від лушпиння часник дрібно ріжемо і додаємо до помідорів. Туди ж кидаємо помиті та порізані свіжі листочки зеленого базиліку. Ретельно перемішайте всю масу та додайте спецій за смаком.
- Хліб потрібно підсмажити з обох сторін на розігрітій сковорідці з оливковою олією і викласти на нього помідорову суміш.
Бутерброди з буряком та оселедцем
(5 порцій)
Бутерброди з буряком
Інгредієнти:
– білий хліб;
– зелень;
– 100 г оселедця;
– 2 буряки;
– 2-3 зубці часнику;
– 70 г підсмажених волоських горіхів;
– 1 ст. л оцту;
– 0,5 ч. л цукру;
– 1/3 ч. л меленого чорного перцю;
– сіль.
- Відваріть буряк до готовності 1,5-2 години, поріжте його на шматки. До буряка додайте порізану зелень, часник та підсмажені на сухій сковорідці волоські горіхи. Усі інгредієнти подрібніть блендером до однорідної маси.
- Додайте спеції за смаком та перемішайте овочеву масу. Отриману масу намастіть на хліб та викладіть шматочки оселедця.
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