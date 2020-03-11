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Пісні бутерброди: швидкі рецепти

12:31, сьогодні

Пісні бутерброди – швидкі рецепти бутерброди з фото

Чим замінити традиційні та вже набридлі сандвічі під час посту? Смачно 24 підготував для вас підбірку простих і швидких у приготуванні бутербродів на будь-який смак.

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Бутерброди з сирими шампіньйонами

(2 порції)

бутерброд з шампіньйонами

Бутерброд з сирими шампіньйонами

Інгредієнти:
6-7 шампіньйонів;
нежирний майонез або соєва сметана;
хліб;
зелень;
2-3 зубчики часнику.

  • Помийте гриби, почистіть від шкірки та поріжте їх на тонкі скибочки.
  • Почистіть часник від лушпиння, дрібно наріжте та змішайте з майонезом або сметаною.
  • Нанесіть суміш на хліб, зверху поставте шампіньйони та посипте посіченою зеленню – петрушкою, кропом. За бажанням можна поперчити та додати нарізану цибульку.
     

Бутерброди з пастою з авокадо

(3 порції)

паста з авокадо

Бутерброд з пастою з авокадо

Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 1 помідор;
– 1-2 зубці часнику;
– 1 ч. л лимонного соку;
– сіль;
– перець;
– хліб.

  • Почистіть авокадо, видаліть кісточку та поріжте його маленькими шматочками. Для бланшування помідора зробіть Х-подібний надріз у нижній частині та занурте на одну хвилину в окріп. Почистіть помідор від шкіри та поріжте його на кілька шматків.
  • Усі інгредієнти покладіть в блендер, додайте туди почищений від лушпиння товчений часник, полийте лимонним соком, поперчіть та посоліть. Ретельно подрібніть інгредієнти до однорідної маси.
  • Паста з авокадо найкраще смакує з білим хлібом або брускетою.

Бутерброди зі свіжими та в’яленими томатами

(5 порцій)

брускета з томатами

Брускета з томатами

Інгредієнти:
– 1 свіжий помідор;
 – 3-4 в’ялені томати;
 – 2 зубці часнику;
 – 10 штук оливок;
 – свіжий базилік;
 – хліб.

  • Свіжі помідори почистіть від шкірки та насіння. Наріжте дрібними кубиками свіжі та в’ялені помідори, викладіть їх в невеличку миску. 
  • Оливки та почищений від лушпиння часник дрібно ріжемо і додаємо до помідорів. Туди ж кидаємо помиті та порізані свіжі листочки зеленого базиліку. Ретельно перемішайте всю масу та додайте спецій за смаком.
  • Хліб потрібно підсмажити з обох сторін на розігрітій сковорідці з оливковою олією і викласти на нього помідорову суміш.

Бутерброди з буряком та оселедцем

(5 порцій)

буряк

Бутерброди з буряком

Інгредієнти:
 – білий хліб;
 – зелень;
 – 100 г оселедця;
 – 2 буряки;
 – 2-3 зубці часнику;
 – 70 г підсмажених волоських горіхів;
 – 1 ст. л оцту;
 – 0,5 ч. л цукру;
 – 1/3 ч. л меленого чорного перцю;
 – сіль.

  • Відваріть буряк до готовності 1,5-2 години, поріжте його на шматки. До буряка додайте порізану зелень, часник та підсмажені на сухій сковорідці волоські горіхи. Усі інгредієнти подрібніть блендером до однорідної маси.
  • Додайте спеції за смаком та перемішайте овочеву масу. Отриману масу намастіть на хліб та викладіть шматочки оселедця.
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